Mindspace, operator elastycznych biur, wchodzi do kolejnego budynku przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. W 2023 r. firma zameldowała się w sąsiednim budynku Skyliner. Wcześniej, w 2017 roku, zajęła powierzchnię w Hali Koszyki w Śródmieściu.

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1,2 tys. elastycznych miejsc do pracy w Skylinerze II

Na czterech piętrach (od 8 do 11) wieży Skyliner II Mindspace zajmie 4,5 tys. mkw. powierzchni. Nowa lokalizacja zaoferuje ponad 650 stanowisk pracy, a łączna liczba miejsc oferowanych przez Mindspace w całym kompleksie Skyliner przekroczy 1,2 tys. Otwarcie nowej siedziby zaplanowano na połowę 2027 roku.

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Oferta Mindspace Skyliner II obejmie w pełni umeblowane, dostępne całą dobę powierzchnie do pracy. Rezerwację sal i biurek umożliwi aplikacja.

– Skyliner II jest dla nas naturalnym krokiem w zwiększaniu skali działalności w Polsce. Niemal dziesięcioletnie doświadczenie Mindspace na polskim rynku pokazuje, że elastyczne rozwiązania sprawdzają się zarówno u freelancerów i mniejszych firm szukających elastyczności, jak i u dużych organizacji, które chcą skalować biuro wraz z rozbudową zespołu – mówi Michał Kwinta, dyrektor generalny firmy na region Europy Środkowo-Wschodniej. – Dziś biuro musi zasłużyć na to, by pracownicy chcieli do niego dojeżdżać, a Skyliner II z pewnością jest takim właśnie miejscem. Przy bardzo ograniczonej podaży nowych biur w najlepszych częściach miasta to otwarcie jest także naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.

Rondo Daszyńskiego to jeden z najszybciej rozwijających się rejonów biznesowych Warszawy. Jest tu stacja metra, przystanki tramwajowe i autobusowe oraz bogata infrastruktura usługowo-gastronomiczna.

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Wieża z ogrodem na dachu

130-metrowy Skyliner II zaoferuje w sumie ok. 24 tys. mkw. powierzchni najmu. Na dachu budynku zaplanowano ogród, a na najwyższych piętrach także zielone tarasy.

Z pierwszym wieżowcem wchodzącym w skład kompleksu Skyliner II będzie połączony podestem o powierzchni 4,5 tys. mkw., dostępnym dla najemców i lokalnej społeczności. Budynek, wyróżniony certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, będzie całkowicie zasilany energią odnawialną.

Mindspace ma niemal 50 lokalizacji na całym świecie, m.in. w Berlinie, Monachium, Frankfurcie, Hamburgu, Londynie, Amsterdamie, San Francisco i innych. Użytkownicy biur mogą korzystać z dowolnego oddziału firmy bez dodatkowych opłat.