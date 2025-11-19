Materiał powstał we współpracy z NOHO Investment

NOHO ONE określa swoją ofertę jako premium. Takich inwestycji na rynku jest całkiem sporo. Co wyróżnia NOHO?

Takich inwestycji jakie oferuje NOHO na rynku w ogóle nie ma. Nie sprzedajemy apartamentów – tworzymy doświadczenia. Naszą ambicją nie jest powielanie schematów czy po prostu budowanie budynków, ale kreowanie stylu życia, który zmienia sposób funkcjonowania miasta. Dlatego też NOHO stało się punktem odniesienia dla całego segmentu nieruchomości premium w Polsce, bo myślimy o projektach w wielu wymiarach: architektonicznym, społecznym i kulturowym.

Jaki więc będzie standard mieszkań?

To co proponujemy naszym klientom wykracza daleko poza dotychczasową ofertę nieruchomości premium. W standardzie NOHO nie ma kompromisów, jeśli chodzi o jakość. Apartamenty NOHO ONE wykańczamy pod klucz, tak, aby od pierwszego dnia dało się w nich po prostu zamieszkać. Naturalny kamień, selekcjonowane drewno, wyciszone wnętrza, przemyślana paleta barw, oświetlenie – wszystko zaprojektowane tak, aby budowało nastrój i jakość życia. Współpracujemy z absolutnie najlepszymi markami, tj. Gaggenau, Ernest Rust, Belgiqa, Marazzi, Arte czy Dornbracht. Widzimy bardzo duże zainteresowanie gotowymi aranżacjami. Wielu nabywców penthouse’ow wybiera współpracę z naszym zespołem projektowym, powierzając nam kompleksową realizację wykończenia pod indywidualne potrzeby.

Jak będzie wyglądała przestrzeń wspólna?

Będzie spektakularna. Za jej projekt odpowiada pracownia Yodezeen Studio. To przestrzenie, które od pierwszej sekundy wzbudzają emocje – naturalne materiały, ponadczasowy design, dopracowany detal. Strefa Lifestyle, która w samym pierwszym etapie obejmuje 1500 m2, została precyzyjnie zaprojektowana pod potrzeby mieszkańców, a część rozwiązań to nasze autorskie pomysły i koncepcje – pokój klubowy, coworking, biblioteka z czytelnią, fitness, sale do jogi i pilatesu, sale kinowe, symulator do gry w golfa, strefa wellness, studio do nagrywania podcastów czy sale zabaw dla dzieci. Design i jakość wykończenia są dla nas oczywistością, ale kluczowe jest coś więcej – budowanie społeczności. Chcemy, aby sąsiedzi nie mijali się anonimowo, dlatego każda z tych przestrzeni sprzyja naturalnym spotkaniom, rozmowom i relacjom, które tworzą prawdziwe sąsiedztwo.

NOHO ONE to także gastronomia i sztuka. Jaki jest na to pomysł?

Gastronomia jest u nas fundamentem, traktujemy ją jako manifest nowej gościnności. W parterach NOHO ONE powstanie kuratorsko dobrany zestaw konceptów: topowe restauracje ze świata, najlepsze formaty polskie, ale stworzone stricte pod nas (signature), usługi spełniające potrzeby każdego dnia. Co dla nas kluczowe, nie sprzedajemy lokali usługowych tylko je wynajmujemy, by długofalowo dbać o jakość, nadzór i właściwy dobór partnerów. W sztuce również wyznaczamy standard na rynku deweloperskim i ustawiamy poprzeczkę najwyżej. Ostatnio zakupiony przez nas monumentalny „Tindaro” Igora Mitoraja (ponad cztery metry wysokości), w jednej z najgłośniejszych transakcji na europejskim rynku stanie docelowo na terenie NOHO ONE. Do tego czasu podzielimy się nim z Warszawą - „Tindaro” uzupełni tkankę miejską, stając się otwartym punktem odniesienia dla mieszkańców stolicy oraz turystów. Zakup jest elementem naszego programu kuratorskiego. W każdej naszej inwestycji pojawiają się dzieła wybitnych artystów – wielkoformatowe rzeźby Pawła Orłowskiego, mural stworzony przez włoskiego “Banksy’ego” czy prace młodych artystów z Akademii Sztuk Pięknych.

Podkreślacie miastotwórczość waszej inwestycji. Co to oznacza?

To odpowiedzialność za miasto. Nie budujemy zamkniętych enklaw, tylko miejsca, które współtworzą tkankę miejską. Przebudowujemy ulice, wprowadzamy restauracje, zieleń i sztukę. Każdy nasz projekt staje się częścią większej całości. W ten sposób realnie podnosimy jakość życia w mieście, a nie tylko wartość inwestycji.

Jakie są zalety lokalizacji na warszawskiej Woli?

Wola to dziś nowe centrum Warszawy – najbardziej dynamiczny fragment miasta, gdzie energia biznesu spotyka się z kulturą, architekturą i nowoczesną infrastrukturą. NOHO ONE korzysta z tej energii, oferując jednocześnie spokój i prywatność. To połączenie, którego w Warszawie naprawdę brakowało.

Na jakim etapie jest inwestycja? Jakie macie dalsze plany.

Realizujemy projekt zgodnie z planem, zakończenie I etapu planujemy na 2027 rok. A w planach kolejne adresy i kolejne projekty, które będą dalej definiować, czym jest współczesny luksus w Polsce.

