- W kolejnych kwartałach spodziewany jest nieznaczny wzrost lub utrzymanie się cen na podobnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej wskazała na wyraźne złagodzenie presji inflacyjnej i możliwość obniżki stóp nawet o 100 punktów bazowych w dwóch krokach. Pierwszy ruch może nastąpić już na majowym posiedzeniu RPP. Oznacza to, że popyt na kredyty mieszkaniowe może się zwiększać w przyszłych kwartałach, a już w I kwartale 2025 r. był na wyraźnie wyższym poziomie (o 15 pkt proc.) niż średnia w 2024 r. – mówi cytowany w raporcie Tomasz Mądry, starszy analityk z zespołu zrównoważonego rozwoju w PIE.

Jak dodaje, wzrost popytu prawdopodobnie doprowadzi do nieznacznego wzrostu cen mieszkań. - Z drugiej strony w I kwartale 2025 r. odnotowaliśmy znaczny wzrost podaży, szczególnie oferty deweloperskiej – zaznacza analityk. - Przy utrzymaniu się wzrostu podaży możliwa jest więc stabilizacja cen mieszkań do końca 2025 r.

Duże wzrosty cen mieszkań w Czechach, małe w Estonii

Analitycy PIE wskazują, że wzrosty cen mieszkań w Polsce są jednymi z najniższych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. - Najwyższe zwyżki odnotowano w dużych czeskich miastach, jak Liberec (25 proc.), Praga (10 proc.) czy Brno (13 proc.), a także w Budapeszcie (16 proc.) – podają. - W żadnym dużym polskim mieście ceny nie wzrosły więcej niż o 6 proc. w ujęciu rocznym.

W państwach regionu ceny rosły najwolniej w Estonii – w Tallinie i Tartu to ok. 2-proc. zwyżka. - Najwyższe ceny nieruchomości wśród państw regionu odnotowaliśmy w Czechach. Zdecydowanie najdroższym dużym miastem w I kwartale 2025 r. była Praga, gdzie średnia cena mkw. wynosiła 5,8 tys. euro. Droższe od Warszawy, gdzie cena mkw. wynosi ok. 4,2 tys. euro – było też Brno: przeciętna cena mkw. mieszkania to ok. 4,8 euro – wskazuje Jędrzej Lubasiński, starszy analityk z zespołu zrównoważonego rozwoju w PIE.

Ponad 4 tys. euro za metr mieszkania trzeba było zapłacić także w Bratysławie. - W pozostałych dużych miastach Europy Środkowo-Wschodniej ceny wynosiły 2,2-4 tys. euro za metr – podaje analityk.

Rynek najmu mieszkań. Jest stabilnie

Stawki najmu mieszkań w siedmiu polskich miastach wzrosły średnio o 2,2 proc. rocznie. – To podobny wzrost jak w poprzednich kwartałach – wskazują autorzy raportu PIE. Średni czynsz za wynajem mieszkań z najpopularniejszego segmentu (40-60 mkw.), który stanowi ok. 40-45 proc. wszystkich ofert, to 2,7 tys. zł w sześciu miastach poza Warszawą i 3,7 tys. zł w Warszawie.