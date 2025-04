Sytuacja nabywców mieszkań w przypadku kłopotów finansowych dewelopera nie jest łatwa, ale nie jest też bez wyjścia. Najważniejsze jest to, że nabywcy mają możliwość podjęcia konkretnych działań. Mogą od umów odstąpić i odzyskać część lub nawet całość wpłaconych środków. Mogą także przejść kontrolę nad inwestycją i dokończyć budowę. Oczywiście, każda ich decyzja pociąga za sobą odpowiednie konsekwencje.

Reklama

Najgorsze jednak, co mogą zrobić, to pozostać bezczynni. Zarazem jednak decyzja o rozpoczęciu i wyborze działań bywa ich najtrudniejszym zadaniem. Jest to zrozumiałe. Emocje nie są dobrym doradcą, a w tego rodzaju sprawach jest ich cała masa. Wybrane wymarzone mieszkanie, cały trud z zawarciem umowy deweloperskiej. Do tego kredyt. To były bardzo trudne i stresujące decyzje. A tu nagle okazuje się, że ich marzenie może się nie spełnić, cały ich wysiłek poszedł na marne. Wreszcie – obawa, że mogą wszystko stracić. Co konkretnie mogą zrobić w takiej sytuacji?

Opóźnienia harmonogramu inwestycji deweloperskiej to pierwszy dzwonek ostrzegawczy

Zacznijmy od tego, jak rozpoznać, że coś jest nie tak. Z reguły zaczyna się od opóźnień w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji. Przykładem może być ostatnio głośny przypadek HRE, który dotyczy wielu inwestycji i setek nabywców. Znam ten przypadek bardzo dobrze, bo reprezentujemy nabywców w stosunku do jednej z ich niedokończonych budów. Opóźnienie w stosunku do harmonogramu na tej inwestycji są wielomiesięczne, w przypadku niektórych umów deweloperskich znacznie przekraczają rok. Oczywiście, samo opóźnienie nie zawsze oznacza kłopoty finansowe dewelopera i ryzyko nieukończenia inwestycji. Nabywcy jednak powinni kontrolować harmonogram, a w przypadku jego przekroczenia żądać wyjaśnień od dewelopera i bacznie przyglądać się jego sytuacji. Kluczowe będzie przekroczenie terminu na realizację umowy deweloperskiej, czyli wyodrębnienie i przeniesienie na rzecz nabywcy odrębnej własności lokalu. W takiej sytuacji nabywca jest uprawniony do wyznaczenia deweloperowi dodatkowego 120-dniowego terminu na realizację umowy, a po jego upływie może od umowy deweloperskiej odstąpić.