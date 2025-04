Jeszcze w styczniu 2025 roku deweloperzy patrzyli na rynek z dużą nadzieją – indeks zmiany tempa sprzedaży skoczył z 0,01 do 0,27. - Luty i marzec pokazały jednak, że był to raczej chwilowy zryw niż początek nowego trendu. W marcu wskaźnik spadł do 0,21, a optymizm zaczął stopniowo się ulatniać.

Stabilizacji sprzedaży spodziewa się niemal 60 proc. deweloperów. - Rynek wyraźnie wytraca impet. Coraz mniej firm liczy na poprawę wyników. W marcu było to 32 proc., podczas gdy jeszcze w lutym 37 proc. Spadku sprzedaży obawia się 10 proc. ankietowanych, czyli nieco mniej niż miesiąc wcześniej – komentuje Ewa Palus, główny analityk Tabelaofert.pl.



Foto: mat.prasowe

Czy będą wielkie przeceny mieszkań

O schłodzeniu nastrojów świadczy też zauważalny spadek aktywności użytkowników w internecie. – W marcu przez kilka dni zaobserwowaliśmy wyraźne ograniczenie liczby pytań dotyczących zakupu mieszkań. Zainteresowanie nowymi inwestycjami chwilami niemal całkowicie zanikło – zwraca uwagę Robert Chojnacki. - Tymczasem wybór jest rekordowy. Tak dużej liczby dostępnych mieszkań w ofercie deweloperskiej nie notowaliśmy od początku prowadzenia naszych pomiarów, czyli od 20 lat – dodaje.

Co się stanie z cenami nieruchomości? Indeks zmiany cen mieszkań już siódmy miesiąc z rzędu pozostaje na ujemnym poziomie, co oznacza, że więcej deweloperów spodziewa się spadków niż wzrostów cen. W marcu 2025 wskaźnik wyniósł minus 0,07 – dokładnie tyle samo co w styczniu.