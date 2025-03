Na polskim rynku coworkingowym od lat działają zarówno międzynarodowi operatorzy, tacy jak Regus, WeWork i Mindspace, jak i rodzime firmy, w tym Loftmill, The Shire czy Chillispaces.com. Z czasem potencjał elastycznych biur dostrzegli też właściciele biurowców, którzy coraz częściej decydują się na wydzielenie pod nie części powierzchni. Deweloper Skanska ma swój cowork – Business Link, Echo Investment – CitySpace, a Adgar – Brain Embassy.

Jak mówią autorzy raportu Newmark Polska, otwieranie przestrzeni współdzielonych i elastycznych gotowych biur przez właścicieli budynków jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla najemców, jak i wynajmujących. Elastyczne biura mogą być doskonałym remedium na pustostany.

Czytaj więcej Nieruchomości Elastyczne biura wchodzą do Wilanowa The Shire – Beyond Coworking, operator elastycznych biur, zajął 3,2 tys. mkw. powierzchni w kompleksie Wilanów Office Park.

– Jest to też bardzo potrzebna usługa, nie tylko dla zewnętrznych firm, ale także dla najemców, którzy mają siedziby na innych piętrach budynku. Dodatkowe biurka w przestrzeni współdzielonej mogą być wykorzystane przez nich np. do pracy projektowej. Podobnie jest z salkami konferencyjnymi, z których część firm korzysta sporadycznie, np. raz na kwartał, i chętnie wynajmują tę przestrzeń w rozliczeniu na godziny – zauważa Karol Wyka. – Elastyczna powierzchnia daje właścicielom biurowców jeszcze jedną przewagę. W przypadku tradycyjnego najmu, czas oczekiwania na aranżację biura wynosi średnio siedem miesięcy albo nawet więcej, zależnie od prac do wykonania. Taki okres oczekiwania nie zawsze jest możliwy do zaakceptowania przez najemcę, co skutkuje utratą klientów. Dysponując elastycznymi gotowymi biurami, wynajmujący mogą zaproponować najemcom komfortowe przestrzenie, które będą doskonałą alternatywą na czas oczekiwania na ostateczne wykończenie biura.

Z analiz wynika, że większość coworków i biur serwisowanych osiąga 70 – 90-proc. obłożenie, w zależności od lokalizacji. Najlepsze powierzchnie w centrach miast, a także w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych, są wynajęte nawet w 100 proc.