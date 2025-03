KOMENTARZ PARTNERA GŁÓWNEGO IX Spotkania Liderów Branży Nieruchomości

Rynek kredytów hipotecznych stabilizuje się i dostosowuje do warunków po wygaśnięciu rządowego programu wsparcia zakupu mieszkania – „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Widzimy, że kupujący wnioskują o mniejsze kwoty kredytów hipotecznych, co można odczytywać również jako sygnał do wolniejszych zwyżek cen mieszkań w przyszłości. Klienci odwracają się też w coraz większym stopniu od kredytów ze stałą stopą procentową na rzecz oprocentowania zmiennego. Wynika to z przekonania, że wkrótce nastąpi szybszy spadek stóp procentowych i rat kredytowych. Nie sądzę jednak, by diametralnie zmieniło to sytuację na rynku.

Z danych ZBP wynika, że w zeszłym roku banki przyznały ponad 200 tys. kredytów mieszkaniowych, a szacunki na ten rok są przybliżone i wynoszą między 190 a 200 tys. Nowy program rządowy pomagający w zakupie mieszkania nie wywróci zapewne w tym roku sytuacji na rynku do góry nogami, ale to dobrze. Wprowadzanie wszelkiego wsparcia powinno być poprzedzone konsultacjami i mieć odpowiednio długie vacatio legis, by banki dały radę kompleksowo się do niego przygotować. Dzięki temu klienci unikną zamieszania, którego doświadczyli przy „Bezpiecznym kredycie 2 proc.”.

Niezależne od sytuacji na rynku i ewentualnych programów rządowych pracujemy w PKO Banku Polskim nad dalszym rozwojem cyfrowej hipoteki. Jesteśmy pierwsi na rynku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Stworzyliśmy autorski, bezpieczny proces cyfrowy i od 30 września 2024 r. klienci mogą całkowicie zdalnie wnioskować o kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim w serwisie transakcyjnym iPKO, zaś od grudnia 2024 r. w aplikacji mobilnej IKO. To jedyne takie rozwiązanie w Polsce, które zakłada, że od złożenia wniosku, przez analizę i wydanie decyzji, aż do podpisania umowy kredytowej cały proces może odbyć się zdalnie, bez konieczności osobistej wizyty klienta w oddziale. Na początku z tej możliwości mogą skorzystać single planujący zakup nieruchomości z rynku wtórnego lub remont.

Wciąż usprawniamy ten proces i dążymy do w pełni cyfrowego procesu obsługi posprzedażowej, związanej z podpisywaniem aneksów. Udostępniliśmy naszym klientom nową odsłonę procesu zmiany konta do spłaty, wprowadziliśmy możliwość zmiany dnia spłaty oraz zmiany formuły spłaty rat z malejących na równe. Nasz proces jest także omnikanałowy, co oznacza, że klient może złożyć wniosek o zmianę konta i zakończyć go w serwisie iPKO, w aplikacji IKO, w oddziale lub przez infolinię. Dodatkowo uruchomiliśmy nową ścieżkę przekazywania zewnętrznej polisy ubezpieczenia nieruchomości, które stanowi zabezpieczenie kredytu, we wszystkich kanałach, w tym w serwisie iPKO, jak i aplikacji IKO.