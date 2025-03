Praca w skupieniu, aplikacje i interakcje

- Biura potrzebują nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą im zachować konkurencyjność i efektywność. Aż 96 proc. pracowników działa dziś w modelu hybrydowym, co zmienia sposób komunikacji i współpracy – wskazują eksperci Colliers. - Jednak osłabione poczucie przynależności, zgłaszane przez 66 proc. respondentów, negatywnie wpływa na relacje zawodowe i satysfakcję z pracy.

Analiza oczekiwań pozwoliła zidentyfikować trzy główne typy pracowników Colliers. - Pierwszym są biurkowcy, którzy większość czasu spędzają, wykonując pracę indywidualną. Ważne jest dla nich ergonomiczne stanowisko pracy i bliskość zespołu. Kolejny typ użytkownika to nomadzi, czyli osoby, dla których obecność w biurze to przede wszystkim spotkania. Mimo że większość czasu spędzają przemieszczając się pomiędzy różnymi przestrzeniami do współpracy, korzystają również z biurek i miejsc pracy w skupieniu – wskazują eksperci. - Trzeci typ to supernomadzi, którzy praktycznie cały czas spędzają na spotkaniach i interakcjach.

Nowa siedziba Colliers mieści się w nowo otwartym budynku The Form przy ul. Pańskiej, niedaleko stacji metra Daszyńskiego. - Biuro zostało zaprojektowano zgodnie z naszą autorską koncepcją Newffice – mówią przedstawiciele firmy.- Koncepcja łączy elastyczność z efektywnością, a technologia służy ludziom. To środowisko pracy, które uwzględnia kluczowe trendy, takie jak cyfrowe ekstensje, dostęp na żądanie, siłę wspólnoty i potrzebę koncentracji. W obliczu rosnącej popularności systemów współdzielenia biurek (już 73 proc. firm wdrożyło lub wdraża takie rozwiązania), Newffice redefiniuje to, jak powinno funkcjonować nowoczesne środowisko pracy.

- W dni koordynacyjne zespoły rezerwują strefy zwane team hubami, wspierające współpracę i wymianę myśli. W pozostałe dni użytkownicy korzystają z biura jak coworku – tłumaczy Dorota Osiecka, partnerka, dyrektorka Colliers Define. - Rezerwacji dokonuje się za pomocą aplikacji pozwalającej na tak zwaną dynamiczną alokację - czyli dobieranie przestrzeni adekwatnej do wielkości i potrzeb zespołu, który powinien razem pracować.