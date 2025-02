Z analizy ofert publikowanych w serwisach nieruchomości Grupy Morizon-Gratka wynika, że w całym kraju do rządowych dopłat kwalifikuje się niemal 45 proc. wszystkich mieszkań oferowanych na rynku wtórnym. - Ze znalezieniem lokali, których cena metra nie przekraczał 10 tys. zł za metr, nie mieliby problemu m.in. klienci w Pile, Legnicy czy Tarnowie – mówi Marcin Drogomirecki. - W tych miastach udział ofert z ceną mieszczącą się w limicie wynosi dziś 88,6 proc., 94,7 proc. i 95 proc., odpowiednio. Do programu nie kwalifikują się tylko nieliczne lokale, nowocześnie wykończone i wyposażone, w topowych lokalizacjach i - co do zasady - o mniejszych metrażach.

Mieszkania z dopłatą. Niższe ceny, gorsze adresy

Jak mówi Marcin Drogomirecki, w Bydgoszczy, Łodzi czy Toruniu, mieszkania w cenach do 10 tys. zł za mkw. stanowią 80, 79 i 70,4 proc. wszystkich dostępnych w aktualnej ofercie. - Potencjalni beneficjenci programu "Klucz do mieszkania" mieliby w czym wybierać. Więcej niż co drugie M spełniałoby dziś kryteria dopłat w Katowicach (62,2 proc.) i Szczecinie (56,7 proc.) – wskazuje ekspert. - Zdecydowanie trudniej byłoby o atrakcyjną ofertę mieszkania w cenie do 10 tys. zł za mkw. w Rzeszowie. Takie oferty stanowią w tym mieście ok. 31 proc. całkowitej podaży. W Gdyni to 21 proc.

Ekspert Morizona zwraca uwagę, że niższa cena oznacza gorszą lokalizację, niższy standard i/lub większą powierzchnię lokalu, co przekłada się na większą cenę całkowitą bądź konieczność poniesienia dodatkowych nakładów na remont. - Mimo wyższego limitu cen w największych miastach (11 tys. zł za metr) znalezienie tam atrakcyjnego mieszkania w dobrej lokalizacji, w niezłym standardzie, o popularnym metrażu (30-50 mkw.), jest zadaniem niełatwym – zauważa Marcin Drogomirecki. Z analizy ofert dostępnych w serwisach Gratka.pl i Morizon.pl wynika, że takie kryterium spełnia dziś tylko 13,1 proc. ,mieszkań oferowanych na rynku wtórnym w Gdańsku, 7,3 proc. we Wrocławiu, 6,8 proc. w Poznaniu, 3 proc. w Krakowie i zaledwie 1,2 proc. w Warszawie.

- Warto dodać, że te niewielkie odsetki ofert stanowią głównie mieszkania duże, o powierzchni ponad 100 mkw., zlokalizowane na peryferiach miast, oraz lokale wymagające większego remontu. Wiąże się to z jednej strony z wyższą kwotą potrzebną na zakup i nierzadko koniecznością uwzględnienia dodatkowych wydatków na wykończenie i wyposażenie lokalu – zauważa ekspert Morizona.