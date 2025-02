Czytaj więcej Nieruchomości Uwolnić ziemię, przyspieszyć inwestycje mieszkaniowe Do konsultacji trafił projekt tzw. ustawy podażowej, która ma m.in. zwiększyć podaż gruntów pod osiedla. Założenia ocenia ekspert rynku Robert Chojnacki.

Dom Development pod koniec 2024 r. miał bank ziemi z potencjałem budowy ok. 20 tys. mieszkań. – W przybliżeniu odpowiada to pięcioletniej sprzedaży – szacuje Justyna Wilk. W 2024 r. Grupa Dom Development sprzedała 4269 lokali. – Nowe grunty kupujemy z zamiarem budowy mieszkań w możliwie krótkim czasie. Jednak to, kiedy budowa się rozpocznie, zależy przede wszystkim od sytuacji planistycznej nieruchomości i procedur administracyjnych, które mogą trwać nawet kilka lat – mówi Justyna Wilk. – Choć działamy na czterech rynkach, z których każdy ma swoją specyfikę, stosujemy podobną strategię. Każdy projekt rozpatrujemy indywidualnie, wystrzegamy się zakupów w celach spekulacyjnych.

Bank ziemi Grupy Atal pod koniec III kw. 2024 r. pozwalał na budowę ok. 650 tys. mkw. PUM (powierzchnia użytkowa mieszkań). W trzech pierwszych kw. ub.r. firma wydała na działki 324 mln zł (ich potencjał to 185 tys. PUM).

– Budujemy dużo mieszkań, dążymy, by oferta była szeroka i zróżnicowana, dostępna w każdej z ośmiu aglomeracji, w których działamy – mówi Andrzej Biedronka-Tetla. – Naszym strategicznym celem, co zrozumiałe w przypadku większości deweloperów, jest kontynuowanie zakupów działek. Poziom tegorocznych wydatków będzie uzależniony od sytuacji na rynku działek i atrakcyjności ofert zarówno pod względem cen, jak i takich parametrów jak wielkość, lokalizacja i status działki (np. prawny).

Atal preferuje duże działki, na których można budować wieloetapowe osiedla. – Ale inwestujemy też w mniejsze w perspektywicznych lokalizacjach – zaznacza Andrzej Biedronka-Tetla. – Zwykle dążymy do szybkiego rozpoczęcia inwestycji, aby reinwestować środki. Przygotowanie się do startu budowy może jednak zająć ok. dwóch–trzech lat, w zależności od sprawności lokalnej administracji w procedowaniu wniosków czy też wyzwań związanych z przygotowaniem działki.

Develia, jak podaje Karol Dzięcioł, członek zarządu spółki, ma bank ziemi, na którym można wybudować 13,5 tys. mieszkań (są w tym umowy przedwstępne na grunty z potencjałem budowy ponad 3,2 tys. lokali).