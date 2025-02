Biura coworkingowe The Shire weszły do budynku Be the One w kompleksie Wilanów Office Park przy ul. Branickiego. Właścicielem biurowców jest Polski Holding Nieruchomości (PHN).

Reklama

300 stanowisk pracy przy Branickiego

Na dwóch piętrach budynku przy ul. Branickiego The Shire urządził ponad 300 stanowisk pracy w biurach serwisowanych. Najemcy mają do dyspozycji gabinety, sale konferencyjne i sale spotkań wyposażone w systemy do prowadzenia wideokonferencji. Są też pokoje do cichej, indywidualnej pracy, budki telefoniczne oraz recepcja.

Pracujące tu firmy mogą też korzystać z otwartych wspólnych powierzchni – do odpoczynku, integracji, mniej formalnych spotkań, ale też, jak mówią przedstawiciele operatora, do regularnej pracy.

- Zaletą wilanowskiego kompleksu są niskie budynki i otaczające je zieleń. Wilanów Office Park bardziej niż z wielkomiejską dzielnicą biurową może się kojarzyć ze spokojnym kampusem biurowymi na przedmieściach – mówią przedstawiciele operatora. - Atutem tej lokalizacji, szczególnie dla pracowników korzystających z komunikacji miejskiej, jest nowa linia tramwajowa.