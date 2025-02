- Przy obecnych poziomach cen materiałów budowlanych i wykończeniowych, sprzętu AGD, mebli oraz robocizny, oznacza to dodatkowe wydatki – minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych, a przy większych metrażach nawet ponad stu tysięcy – zwraca uwagę Drogomirecki. - Im wyższy standard i jakość wykończenia i wyposażenia, tym większy koszt.

Mniej chętnych „na lokowanie kapitału w murach”

Zdaniem eksperta mniejszy popyt to także efekt postępującego odchodzenia od postrzegania mieszkania jako dobra inwestycyjnego. - Kiedy mieszkania systematycznie drożały, a przy tym szybko i korzystnie się wynajmowały, ich zakup w powszechnym przekonaniu był inwestycyjnym pewniakiem – mówi. - Był, bo obserwowane od wielu miesięcy ochłodzenie na rynku najmu, spadek ROI (stopy zwrotu z inwestycji – red.), a także gasnące nadzieje na szybki powrót do wzrostów cen mieszkań, dużo zmieniły. Zainteresowanie lokowaniem kapitału w murach znacząco spadło. Dziś mieszkania kupują głównie klienci, którzy chcą w nich mieszkać. Inwestorów i flipperów, którzy chcą na nich zarobić, wyraźnie ubyło.

Trzeba też pamiętać, że sporo klientów kupiło mieszkania w 2023 roku, korzystając z „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”. - Gdyby nie „Bk 2 proc.” skumulowany popyt z tego krótkiego okresu (program obowiązywał w drugiej połowie 2023 roku – red.) z pewnością byłby rozłożony w czasie – uważa Drogomirecki. - Na rynkach lokalnych istotny wpływ na wielkość popytu ma też sytuacja na rynku pracy, skala napływu i odpływu mieszkańców oraz struktura demograficzna. Większa szansa na znalezienie zatrudnienia i wyższe wynagrodzenie premiuje rynki mieszkaniowe w dużych ośrodkach miejskich.

Zdaniem eksperta Morizona dziś trudno uznać, że w najbliższych miesiącach któryś z czynników ograniczających popyt istotnie osłabnie. - Jeżeli w otoczeniu rynkowym nie wydarzy się nic zaskakującego (wybuch epidemii, wojna, rozdawanie taniego kredytu), mieszkań na sprzedaż nadal będzie przybywać szybciej niż chętnych do ich zakupu – prognozuje Drogomirecki. - To powinno sprzyjać dalszej korekcie cen i normalizacji rynku, co oznacza powrót do działania w zgodzie z prawem popytu i podaży.