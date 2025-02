W pierwszym etapie osiedla Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu Develia planuje dwa budynki, które zaoferują 108 mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od 30 do 120 mkw., z dużymi przeszkleniami.

Apartamenty z widokiem na park

W ofercie są m.in. lokale willowe z ogródkami, mieszkania z antresolami i dwupoziomowymi przeszkleniami, a także apartamenty z widokiem na park. – Z niemal połowy mieszkań będzie się roztaczał widok na otaczającą budynki zieleń – zapowiadają przedstawiciele Develii.

Jak dodają, ok. 50 proc. terenu osiedla to powierzchnia biologicznie czynna z bogatą roślinnością i systemem automatycznego nawadniania. Deweloper planuje też zielone dachy. Będą też dziedzińce z alejkami spacerowymi oraz miejsca do odpoczynku.

Projekt architektoniczny osiedla przygotowała pracownia Paka.Archi.