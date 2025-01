Ile płacimy za mieszkania? Czy ceny transakcyjne zaczynają spadać?

- Ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł większe zróżnicowanie. W Warszawie od pewnego czasu widzimy rozbudowę oferty nieco tańszych mieszkań w porównaniu ze średnią ceną – podkreśla Andrzej Prajsnar. - Z kolei deweloperzy w Gdańsku postanowili uzupełnić ofertę o mieszkania z wysokiej półki. Efektem tej zmiany? Gdańsk pod względem cen praktycznie dogonił Kraków i zwiększył dystans np. względem Wrocławia i Poznania – zwraca uwagę.

Foto: mat.prasowe

Najnowsze dane BIG DATA RynekPierwotny.pl wskazują, że pod koniec ubiegłego roku to nie Warszawa była liderem pod względem udziału sprzedanych lokali deweloperskich z ceną powyżej 20 tys. zł za mkw. - Stolicę wyprzedził Gdańsk, gdzie niemal co czwarte nowe mieszkanie znikające z oferty deweloperów miało w cenniku stawkę wyższą niż 20 tys. zł za metr – zauważa ekspert portalu RynekPierwotny.pl. - Rodzi się pytanie, jak inwestorzy zareagują na sygnały z rynków w Warszawie, Krakowie i Gdańsku sugerujące wzrost zainteresowania droższymi mieszkaniami. Zwłaszcza w obliczu wiadomości z poprzednich tygodni, które wprowadziły większą niepewność co do tegorocznych obniżek stóp procentowych NBP.