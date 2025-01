Jak dodaje, z punktu widzenia młodych kupno kawalerki nie zawsze ma sens. Cena metra kawalerki jest bardzo wysoka. Np. w Warszawie takie lokale pod koniec grudnia ub.r. były wyceniane średnio na ponad 21,5 tys. zł, a mieszkania z dwoma pokojami – na ok. 17,9 tys. zł za mkw. Przeciętna kawalerka w stolicy kosztowała ok. 728 tys. zł, a „dwójka” – 773,5 tys. – To „tylko” 45,5 tys. zł różnicy za dodatkowy pokój – zwraca uwagę Marek Wielgo.

Mieszkania dwupokojowe w przeliczeniu na metr są średnio o 15–17 proc. tańsze od kawalerek także w Trójmieście i Poznaniu. W pozostałych metropoliach, jak podaje Wielgo, różnice wynoszą od 7 proc. w Łodzi do 14 proc. w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Foto: mat.prasowe

Średnia cena mieszkań dwupokojowych w ofercie deweloperów w Krakowie pod koniec ub.r. to ponad 16,9 tys. zł za mkw., we Wrocławiu – 15,1 tys. zł, w Trójmieście – ok. 16,1 tys. zł, w Łodzi – ponad 11,6 tys. zł, w Poznaniu – ok. 13,3 tys. zł, a w aglomeracji katowickiej – ponad 11,3 tys. zł.

Foto: mat.prasowe

– Firmy deweloperskie stale analizują preferencje kupujących, by odpowiednio dostosować ofertę. W 2024 r. we wszystkich największych miastach w nowej podaży przeważały właśnie mieszkania dwupokojowe – zauważa Marek Wielgo. – Było ich więcej niż rok wcześniej – podkreśla.