Solea to pierwsza zrealizowana inwestycja mieszkaniowa spółki Apsys Polska. Firma buduje kolejne osiedla. We Wrocławiu powstają Ogrody Staromiejskie i Nowa Stawowa. To rewitalizacja pofabrycznych terenów w centrum miasta. - Wszystkie te inwestycje będą podlegały certyfikacji Zielony Dom jako obiekty rewitalizowane – zapowiadają przedstawiciele spółki Apsys Polska.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Art Deco Mokotów Pola z bankowym finansowaniem Spółka Terra Casa zawarła umowę z Alior Bankiem na finansowanie budowy mieszkań przy ul. Białej Koniczyny w Warszawie.

Zielone dachy na osiedlu spółki Apsys

Dla inwestycji Solea Mieszkania przy Wyścigach w Warszawie deweloper uzyskał certyfikat BREEAM New Construction na poziomie Very Good. W dwóch budynkach znalazło się 91 mieszkań - od kawalerek po apartamenty.

- Na osiedlu zastosowaliśmy niskoemisyjne materiały budowlane, naturalne elementy wykończenia, zaprojektowaliśmy zieleń oczyszczającą powietrze, są też zielone dachy, panele fotowoltaiczne, chodniki antysmogowe – wylicza Cyril Plumecoq, członek zarządu spółki Apsys Polska i dyrektor działu operacyjnego firmy.

Wszystkie mieszkania na tym osiedlu są już sprzedane.