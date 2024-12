Jacek Zengteler: Dobry produkt sprzedaje się i w trudniejszych czasach

O ziemię jest trudno. W segmencie popularnym rosną osiedla łanowe. Jak radzicie sobie jako producent mieszkań z wyższej półki?

Mamy dzisiaj o tyle komfortową sytuację, że nasz bank ziemi pozwala spokojnie planować najbliższe trzy lata działalności. Jak wspomniałem, nie ścigamy się na liczbę sprzedawanych mieszkań. Udało nam się w tym roku zabezpieczyć kilka ciekawych projektów – w tym projekt przy ul. Mickiewicza na Żoliborzu, który będzie realizowany w trybie specustawy mieszkaniowej. W toku są przedsięwzięcia, o których jeszcze nie mogę mówić. Na pewno ziemię da się pozyskiwać, ale wymaga to zdecydowanie dużo większej kreatywności. Chętniej przyglądamy się gruntom „skomplikowanym”, które wymagają dłuższych przygotowań – możemy sobie na to pozwolić przy banku ziemi na trzy lata do przodu i cierpliwych akcjonariuszach. Lex deweloper to jeden ze sposobów realizowania inwestycji mieszkaniowych, liczymy, że zintegrowane plany inwestycyjne będą pozwalały kontynuować ten kierunek. Przypomnę, że na początku po uchwaleniu specustawy samorządy, w tym warszawski, nie były zainteresowane tym trybem, ale zostały wypracowane standardy pracy przy „leksach”, a zrealizowane projekty pokazały, że to ciekawy kierunek.

Nie jesteście beneficjentem programów dopłat do kredytów – a czy taka forma państwowego zaangażowania jest w ogóle potrzebna?

Gdybym produkował samochody elektryczne, tobym nie obrażał się na dopłaty dla konsumentów. Ale jak nie będzie dopłat, to tak ustawię swój biznes, tak dostosuję wolumeny i ceny, tak zastosuję politykę promocyjną, by mieć efekty. Różnych programów w przeszłości było kilka i biznes się do nich dostosowywał. Czy to jednak warunek dla egzystencji deweloperów? Absolutnie nie. Fundamenty popytu na mieszkania w Polsce są mocne, mamy gorsze wskaźniki niż Europa Zachodnia, poza tym nic nie mówi się o problemie, który zacznie się materializować – co z wielką płytą.

Moim zdaniem państwowe programy nie powinny służyć stymulowaniu popytu, tylko wsparciu tych osób, których nie stać na zakup. Przydałby się program, który w końcu ożywiłby szeroko rozumiane budownictwo społeczne, stworzył podaż tańszych lokali, niekoniecznie na rynkowych warunkach czy na rynkowych cenach i marżach. Jako Polski Związek Firm Deweloperskich powtarzamy to od jakiegoś czasu. Nie powinniśmy się też bać mariażu biznesu ze stroną publiczną.

Resort rozwoju pokazał założenia projektu ustawy uwalniającej grunty. Czy budowanie będzie tańsze? I dlaczego w ogóle mieszkania w Polsce muszą być tak drogie?

Założenia są rozsądne, pytanie, co zobaczymy w konkretnym projekcie. Zwiększenie dostępności gruntów przełoży się na poprawę podaży mieszkań – jeśli w przetargu miejskim startuje kilkunastu deweloperów i licytacja kończy się na 9 tys. zł do mkw. PUM, to przy uwzględnieniu kosztów budowy i marży jakim cudem mieszkania w Warszawie mają być tańsze? Czytam komentarze, że przecież duzi deweloperzy mają w bankach działki na kilka lat budowania. Pytanie, jak duża część tych gruntów ma pozwolenia na budowę, wuzetki? Działania propodażowe na pewno dają szansę przynajmniej zahamować dalszy wzrost cen. Może to niepopularne, co powiem, ale w relacji do dochodów i w warunkach bezwzględnych mieszkania w Polsce jeszcze nie są tak drogie, jak na Zachodzie. Polska dalej się będzie rozwijała jako gospodarka, dalej będziemy gonić Zachód, więc raczej musimy się liczyć z tym, że mieszkania nie będą tanie. Mimo że demografia jest, jaka jest, nie możemy się zamykać na to, że będziemy przyjmować nowych mieszkańców, szczególnie w dużych miastach, w postaci obcokrajowców.

Powinniście zejść z marży – będzie taniej.

Opinia publiczna bardzo się ekscytuje ostatnio poziomem marż deweloperów, ale działalność gospodarcza polega na tym, żeby zarabiać pieniądze. Dwucyfrowe marże to nie jest zjawisko niespotykane. Prowadzimy działalność gospodarczą, obarczoną ryzykiem, by zarabiać pieniądze i przynosić zwrot naszym akcjonariuszom. Działalność deweloperska opiera się na wysokich kwotach kapitału, który trzeba wyłożyć, żeby ruszyć z inwestycją, a kapitał kosztuje.

Oczywiście, mieszkania są jednym z dóbr najbardziej podstawowych i potrzebnych. W związku z tym są duże emocje, że ktoś na tym dobrze zarabia. Obawiam się, że trudno byłoby o altruistów, którzy będą non profit decydowali się produkować dobro, którego jest mało, które jest potrzebne i z którym to biznesem wiąże się wiele czynników ryzyka. Ziemia nie tanieje, koszty wykonawstwa są stabilne, ale to się zmieni, jak całe budownictwo znów ruszy. A co z energią? Z kosztami pracy?