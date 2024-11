Przykładowo można odwołać się do interpretacji indywidualnej z 14 marca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.668.2021.1.AK, w której Dyrektor KIS uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy:

„(…) dla celów określenia wskaźnika udziału wartości bilansowej nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości w całkowitej wartości bilansowej aktywów Spółki jako wartość aktywów Spółki, którą pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości, należy przyjąć wartość bilansową aktywów Spółki prezentowanych zgodnie z regulacjami prawa rachunkowego w księgach rachunkowych Spółki jako aktywa finansowe, w szczególności w jednostkowym bilansie Spółki, obejmujących posiadane przez Spółkę udziały, akcje i udziały kapitałowe w, odpowiednio, spółkach kapitałowych oraz spółkach osobowych, w przypadku których co najmniej 50 proc. wartości bilansowej aktywów danego podmiotu stanowi bezpośrednio lub pośrednio wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości”.

Analogiczne stanowisko przyjęto w interpretacji indywidualnej z 7 listopada 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.537.2022.2.ANK.

Bierzemy poda uwagę wartość nieruchomości

Od sierpnia 2023 r. Dyrektor KIS konsekwentnie prezentuje jednak odmienne stanowisko, stwierdzając, że nie należy brać pod uwagę wartości bilansowej udziałów spółek zależnych, lecz wartość bilansową nieruchomości będących w posiadaniu tych spółek zależnych w proporcji do wielkości posiadanego udziału w takich spółkach. Takie podejście jest niekorzystne dla podatników, gdyż dla części z nich rozszerza zakres podmiotów podlegających raportowaniu - często wartość bilansowa nieruchomości będących w posiadaniu podmiotów zależnych jest znacznie wyższa od wartości bilansowej udziałów spółek zależnych będących właścicielami nieruchomości. W praktyce możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy to zagraniczna spółka holdingowa nieposiadająca bezpośrednio udziałów w polskich spółkach nieruchomościowych stanie się polską spółką nieruchomościową i będzie zobowiązana do raportowania w Polsce. Zagraniczni podatnicy mogą sobie nawet nie zdawać sprawy z istnienia takich obowiązków w Polsce.

W interpretacji indywidualnej z 23 lipca 2024 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.180.2024.2.AR, Dyrektor KIS przedstawił wzór, którym należy się posługiwać.

„Licznik: Wartość bilansowa nieruchomości w Spółce plus wartość bilansowa nieruchomości, które są pośrednimi aktywami (obliczona jako wartość bilansowa nieruchomości, które posiadają poszczególne Spółki zależne pomnożony przez procentowy udział Spółki w kapitale lub zysku poszczególnych Spółek zależnych).