Jak gminy powinny przygotować się do reformy planistycznej?

Wójt, burmistrz czy prezydent będzie dostawał najwięcej skarg, zażaleń. To do niego będą przychodzili ludzie z awanturami, gdy ich działka nie zostanie objęta terenem zabudowy, co oznacza, że nie będzie można na niej zbudować domu.