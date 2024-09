- Nowa Pabianicka to trzeci projekt RealCo w stolicy Dolnego Śląska. Jako centrum innowacji i nowoczesnych rozwiązań Wrocław stwarza wyjątkowe możliwości również dla rynku nieruchomości – mówi cytowany w komunikacie Piotr Jaśkowski, członek zarządu RealCo Property Investment and Development. – Dlatego planujemy kolejne inwestycje w tym mieście – dodaje.

Apartamenty na finiszu

RealCo Property Investment and Development to firma deweloperska należąca do polskiej grupy kapitałowej Warsaw Equity Group. We Wrocławiu RealCo kończy budowę Apartamentów przy Parku Szczytnickim. Firma ma koncie rewitalizację zabytkowego Młynu Maria.