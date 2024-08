Trzy najwyższe w tej chwili to Ascent w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych o wysokości 86,6m, o 1,2 m niższy zrealizowany w Brummundal w Norwegii Mjøstårnet i Hoho w Wiedniu mający 84m. W fazie projektu są już obiekty znacznie wyższe. W takich budynkach stosuje się jednak najczęściej rozwiązania hybrydowe. Przykładowo w Mjøstårnet, gdzie nawet trzon zaprojektowano z drewna, ze względu na obciążenie wiatrem, dla dociążenia budynku, konieczne było wykonanie na wyższych kondygnacjach stropów żelbetowych.

Na wysokość budynków mają wpływ także przepisy budowlane, w szczególności przepisy przeciwpożarowe. O ile w większości krajów europejskich przepisy te zostały już w dużej mierze dostosowane do technologii drewnianych, o tyle w Polsce jesteśmy na początku tej drogi. W tym roku zostały wprowadzone pierwsze zmiany Warunków Technicznych bardzo nieznacznie ułatwiające projektowanie takich budynków. Polskie przepisy są też bardziej wymagające niż prawo w większości innych krajów europejskich. Projektując biurowiec w Poleczki Park uniknęliśmy odstępstwa od Warunków Technicznych, ale już same rozwiązania konstrukcyjne wymagały podejścia niestandardowego. Pod względem konstrukcji wypracowaliśmy ścieżkę dla budynku średnio-wysokiego, teoretycznie także wysokiego, ale nie oznacza to, że każdy taki budynek da się zrealizować, bo trzeba wziąć pod uwagę szereg różnych przepisów i każdy przypadek wymaga odrębnej analizy.

Jakie są największe korzyści i przewagi nad „domami z betonu”?

Dobór materiału zależy od specyfiki obiektu, ale podchodząc do tematu ogólnie, można wskazać przewagi techniczne, środowiskowe oraz wpływ na ludzi.

Stosowane współcześnie technologie drewniane to technologie prefabrykowane. Prefabrykacja wiąże się więc ze skróceniem czasu budowy, mniejszą uciążliwością dla otoczenia, przy projekcie dostosowanym do technologii, większą efektywnością użycia materiałów. Drewno jest materiałem lekkim, więc jest dobrym wyborem w przypadku nadbudowy. Budując obiekt szkieletowy, wymagany współczynnik U uzyskamy przy znacznie cieńszych ścianach niż w technologii tradycyjnej, więc przy tych samych wymiarach zewnętrznych, zyskujemy dodatkową powierzchnię wewnątrz.

Zastosowanie drewna i innych materiałów niskoemisyjnych jest także metodą na obniżenie wbudowanego śladu węglowego obiektu, bo produkcja drewna wiąże się z mniejszą emisją CO2 niż wytwarzanie stali i betonu. Do 2030 r. Europa ma zredukować emisję CO2 o 55 proc., a do 2025 r. stać się neutralna klimatycznie. Wraz ze zbliżającym się wprowadzeniem obowiązku liczenia śladu węglowego a potem wprowadzeniem maksymalnych dopuszczalnych wartości, konieczne będzie stosowanie materiałów o niskim śladzie węglowym.

Drewno jest także materiałem, z którym przebywanie sprzyja zmniejszeniu stresu, poprawie koncentracji, a nawet szybszemu zdrowieniu. To, co wcześniej mogliśmy tylko podejrzewać i oceniać bazując na czymś, co nazywamy intuicją, teraz potwierdzają liczne badania. Korzystając z tych badań możemy zrozumieć jak wpływa na człowieka kształt przestrzeni oraz użyte w niej materiały. I widać, że kontakt z drewnem jest dla nas bardzo korzystny.