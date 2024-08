Notowany na Catalyst deweloper w I połowie 2024 r. zaksięgował ponad 236 mln zł przychodów, o 34 proc. więcej niż rok wcześniej.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Ronson Development zanotował rekordowe wyniki finansowe Deweloper nastawia się na dobrą sprzedaż mieszkań nawet bez nowego programu wsparcia nabywców kredytowych.

Deweloper poprawił rentowność

Choć firma przekazała klientom klucze do 381 lokali, czyli o cztery jednostki mniej niż rok wcześniej, to łączna powierzchnia była większa o prawie 9 proc. i sięgnął 21 tys. mkw. Nie tylko wzrost cen i metrażu zrobił swoje. Marża brutto ze sprzedaży zwiększyła się z 31,8 do 34,4 proc. w efekcie zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o blisko 45 proc., do ponad 81 mln zł.

Najlepszą marżę Ronson uzyskał na lokalach przekazywanych na stołecznym osiedlu Ursus Centralny IIc (48 proc.) – co pokazuje siłę wieloetapowych inwestycji, gdzie marża pochodzi ze wzrostu cen mieszkań i relatywnie niskiej cenie zakupu ziemi.

W zeszłym roku mniej korzystny był bilans pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, choć spółka w sprawozdaniu nie wchodzi w szczegóły. W efekcie zysk operacyjny zwiększył się o 86 proc., do prawie 64 mln zł. Zysk netto wzrósł o 90,5 proc., do 50,4 mln zł. Rentowność na czysto wyniosła 21,3 proc. wobec 15 proc. rok wcześniej.