Za niecały miesiąc wygasa moratorium na spłatę zagranicznego zadłużenia prywatnym kredytodawcom przez Ukrainę. Dziś do Kijowa dotarła piąta transza pomocy MFW - 2,2 mld dol. To zbyt mało, by zaspokoić nawet część roszczeń. Dług Ukrainy sięga już 94 proc. PKB.