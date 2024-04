Kierowana przez Roberta Dobrzyckiego deweloperska grupa magazynowa rozpoczyna działalność w Arabii Saudyjskiej. Będzie to przyczółek do rozwoju w regionie Bliskiego Wschodu i Azji. Pierwsze inwestycje powstaną w głównych miastach królestwa: Rijadzie, Dżuddzie i Dammanie.

Magazyny urosną na fali transformacji saudyjskiej gospodarki

- Wejście na rynek Arabii Saudyjskiej jest dla Panattoni ekscytującą okazją, aby przyczynić się do wzrostu prężnej gospodarki tego kraju oraz wspierać jego wizję zrównoważonego rozwoju. Sektor logistyczny królestwa charakteryzuje się dziś brakiem równowagi między podażą a popytem, co potwierdzają wysoki poziom najmu i wzrost czynszów. Silny popyt na powierzchnie przemysłowe jest napędzany przez rządowy plan „Vision 2030” oraz inne inicjatywy mające na celu dywersyfikację gospodarki poprzez uniezależnienie od ropy naftowej i stworzenie głównego hubu logistycznego dla regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – skomentował Robert Dobrzycki, prezes i współwłaściciel Panattoni Europe, UK, Middle East and India.

Na czele oddziału stanęli dyrektor zarządzający Daniele Sotti oraz szef ds. rozwoju Ali Chamoun. Sotti był dotychczas odpowiedzialny za rozwój grupy w Europie Zachodniej, rozwijał też inwestycje Amazona na południu Europy. Chamoun to menedżer związany z Arabią Saudyjską, odpowiadał tu m.in. za strategię nieruchomościową Amazona i kierował ekspansją IWG.

Błyskawiczna ekspansja magazynowego dewelopera

Robert Dobrzycki uruchomił europejskie ramię amerykańskiej grupy Panattoni w 2005 r. W ekspresowym tempie Panattoni Europe wyrosło na największego dewelopera nieruchomości logistyczno-przemysłowych na kontynencie. W 2010 r. firma uzyskała pozycję lidera w Polsce — tu cały czas mieści się jej siedziba, a w 2020 r. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Inwestycje prowadzone są także w Czechach, Słowacji, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Luksemburgu, Szwecji, Danii, Holandii, Austrii oraz Węgrzech, a od początku tego roku w Belgii. W 2022 r. ruszyła ekspansja w Indiach.