Robyg spodziewa się mniejszej sprzedaży mieszkań niż w zeszłym roku

Cała Grupa TAG w Polsce (to również Vantage Development budujący dla platformy PRS Vantage Rent, ale i w pewnym stopniu dalej na sprzedaż) sprzedała 3600 lokali. Przekazała też 3800 lokali klientom i 500 wprowadziła do Vantage Rent.

- 2023 r. był bardzo dobry dla Robyga i dla całej Grupy TAG w Polsce. Udało się nam zrealizować założone cele i efektywnie wprowadzać kolejne inwestycje do oferty. Skupialiśmy się na dopasowaniu proponowanych mieszkań do oczekiwań klientów – zwłaszcza pod kątem wymogów technologicznych i środowiskowych. Przygotowaliśmy też obszerną ofertę odpowiadającą na rządowe programy wsparcia dotyczące zakupu mieszkań. Zakładamy, że 2024 r. będzie również bardzo satysfakcjonujący. Widzimy ogromną przestrzeń i nadal duży popyt na mieszkania – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyga i Vantage’a. W 2024 r. grupa planuje wprowadzić kilka tysięcy nowych lokali do oferty w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Bank ziemi liczy teraz 20 tys. lokali i jest dalej rozbudowywany.

Urzędnicy blokują podaż mieszkań

W liście do akcjonariuszy Kazanelson napisał, że kluczowe kwestie w 2024 r. to przede wszystkim ustabilizowanie otoczenia makroekonomicznego, zmniejszenie inflacji i stopniowe obniżanie stóp procentowych, co powinno pozytywnie wpłynąć na sektor nieruchomości mieszkaniowych. Drugim elementem jest przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę – trwają one za długo, co utrudnia uruchamianie nowych inwestycji i zmniejsza podaż mieszkań na rynku i zwiększa ceny. Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę trwa 1,5 roku-2 lata, a kiedyś było to sześć - dziewięć miesięcy.

- Dostępność gruntów w największych miastach jest dziś mniejsza – ale nadal jest ogromny potencjał dla zagospodarowania przestrzeni miejskich i dostarczania ciekawej oferty mieszkaniowej przez deweloperów. W długim terminie chcemy być największa deweloperską grupą mieszkaniową w Polsce, z ofertą 10 tys. mieszkań na wynajem i sprzedażą na poziomie kilku tysięcy lokali rocznie – napisał Kazanelson.