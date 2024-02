Diuna w nowej odsłonie. Sztuka wchodzi do biurowców

- Wspólnym elementem przykuwającym uwagę w każdym lobby Diuny są ogromne rzeźby, które powstały poprzez połączenie antresoli ze słupem – mówią inwestorzy.

- Kierując się wartościami ESG, staraliśmy się dobierać materiały tak, aby pochodziły całkowicie bądź częściowo z recyclingu. Część mebli wykonana jest z płyt pochodzących z odpadów plastikowych, które są zmielone i przetworzone w taki sposób, że można robić z nich meble lub inne przedmioty. Jest to piękny materiał, trochę przypomina kamień, można go też podświetlać. Do wszystkich lobby zaprojektowaliśmy dywany, które są wydrukowane na podłożu zrobionym częściowo ze starych sieci rybackich – opowiada Anna Łoskiewicz, projektantka przestrzeni wspólnych Diuny.

Kompleks Diuna zdobią też dzieła sztuki.