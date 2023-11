50 tys. metrów magazynów dla Poczty Polskiej

W całym kraju deweloper dostarczył dla sektora e-commerce ponad 4 mln mkw. magazynów. - Wartość polskiego rynku e-commerce w ostatniej dekadzie wzrosła pięciokrotnie, a w ostatnich pięciu latach – niemal trzykrotnie – mówi Marek Dobrzycki, dyrektor zarządzający Panattoni. - Błyskawiczny rozwój sektora to także rosnące oczekiwania konsumentów co do jakości usług, a przede wszystkim szybkości dostawy. Zaawansowany technologicznie obiekt w Radzyminie pozwoli Poczcie Polskiej usprawnić sieć logistyczną i umożliwi konkurowanie z największymi graczami na perspektywicznym rynku usług kurierskich i paczkowych.