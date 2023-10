Specjalizujący się w rewitalizacji starych budynków deweloper i właściciel hoteli, notowany na Catalyst, wygrał przetarg ustny i kupi 0,5 ha terenu ze zdewastowanymi budynkami Starej Olejarni w Szczecinie. Wylicytowana kwota to 500 tys. zł - po zastosowaniu 99 proc. bonifikaty z uwagi na wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków. Inwestor został zobowiązany do zrewitalizowania nieruchomości pod nadzorem konserwatora.

Więcej o planach Arche powie po podpisaniu aktu notarialnego. Plan umożliwia zabudowę usługową i dopuszcza zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

„Nasza firma zobowiązuje się do zachowania historycznego charakteru Starej Olejarni i wartości oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac renowacyjnych zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Jesteśmy świadomi wagi tego zadania i będziemy pracować z najwyższym zaangażowaniem, aby Stara Olejarnia była miejscem spotkań lokalnej społeczności” – czytamy w komunikacie.

Arche ma na koncie m.in. rewitalizację Cukrowni Żnin, za co firma otrzymała od „Rzeczpospolitej” nagrodę Real Estate Impactor.