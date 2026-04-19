Badanie przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców, w skład którego wchodzili badacze z Uniwersytetu w Turku w Finlandii oraz dwóch katalońskich uczelni – Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie i La Salle-URL – a także Instytutu Naukowego w Tokio w Japonii. Wyniki badań opublikowane zostały w czasopiśmie naukowym „Environmental Technology & Innovation”.

95 proc. mikroorganizmów ma geny zdolne do biodegradacji plastiku

Badanie wykazało, że ponad 95 proc. gatunków mikroorganizmów prokariotycznych posiada co najmniej jeden gen zdolny do rozkładu naturalnych lub syntetycznych polimerów tworzyw sztucznych. Odkrycie to podkreśla nieoczekiwanie powszechną zdolność ekosystemów do reagowania na zanieczyszczenie plastikiem.

– Nasze wyniki pokazują, że zdolność do biodegradacji tworzyw sztucznych nie ogranicza się do kilku wyspecjalizowanych mikroorganizmów – wręcz przeciwnie, jest niemal powszechna. Sugeruje to, że społeczności mikroorganizmów na całym świecie mogą już posiadać molekularny zestaw narzędzi potrzebny do reagowania na zanieczyszczenie plastikiem – przyznał Pere Puigbò, współautor badania cytowany w komunikacie Uniwersytetu w Turku.

Biodegradacja plastiku przez mikroorganizmy. Naukowcy stworzyli specjalną bazę

Badanie przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu MicroWorld, który stworzył jak dotąd najbardziej kompleksowe źródło informacji na temat biodegradacji plastiku przez mikroorganizmy. To globalny katalog Plastic-Degrading Clusters of Orthologous Groups (PDCOGs), czyli baza danych zawierająca 625 616 potencjalnych białek rozkładających plastik, podzielonych na 51 ortologicznych grup białkowych.

Z analizy katalogu wynika, że potencjał biodegradacji jest silnie zależny od lokalnych warunków ekologicznych.

– Zdolność mikroorganizmów do rozkładu plastiku jest nie tylko powszechna, ale też wyraźnie kształtowana przez środowisko, przy czym wiele siedlisk charakteryzuje się silnym wzbogaceniem w określone rodziny enzymów – wyjaśnił Kari Saikkonen, współautor badania.

Wyniki badań, co podkreślają naukowcy, mogą znaleźć praktyczne zastosowanie i stać się inspiracją dla nowych rozwiązań technologicznych.

– Ten zasób zapewnia globalny obraz potencjału biodegradacji zakodowanego w naturze. Dzięki zrozumieniu w jaki sposób mikroorganizmy dostosowują się do lokalnego środowiska, możemy zacząć projektować nowe materiały i rozwiązania biotechnologiczne zgodne z naturalnymi procesami mikrobiologicznymi – podkreśliła Miho Nakamura, współautorka badania.