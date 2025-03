„W miarę jak zwierzęta przyzwyczajały się do codziennego protokołu eksperymentalnego, całkowicie przestały wydawać kliki, jakby przyzwyczaiły się do niewoli i rutyny eksperymentalnej” – przyznała Carolin Nieder w swojej wiadomości na temat badań skierowanej do serwisu CNN Science.

W trakcie badań zauważono również, że ok. 70 proc. kliknięć miało miejsce w sytuacji, w której rekiny powoli kołysały się na boki, a ok. 25 proc. odgłosów wydawanych było przez zwierzęta, kiedy wykonywały gwałtowne ruchy i machały głową lub tułowiem. Natomiast jedynie 5 proc. dźwięków zarejestrowano wówczas, gdy rekiny nie poruszały wyraźnie swoim ciałem.

Rekiny wydają dźwięki: W jaki sposób to robią?

U rekinów Mustelus lenticulatus nie stwierdzono obecności żadnych wyspecjalizowanych narządów, które mogłyby odpowiadać za produkcję dźwięku. W związku z tym naukowcy podejrzewają, że drapieżniki wydają odgłosy w efekcie szczękania zębami. Prawdopodobnie zaciskają one szczęki i tym samym ich zęby uderzają o siebie.

Zdaniem Carolin Nieder, stały wzorzec i częstotliwość kliknięć, świadczyć mogą o tym, że dźwięki te nie są przypadkowe, a zamierzone. Badacze sądzą, że klikanie może pełnić funkcję obronną lub ostrzegającą przed niebezpieczeństwem. Może też być istotne w trakcie polowania.

Dźwięki wydawane przez rekiny wymagają dalszych badań

Naukowcy planują dalsze badania dźwięków wydawanych przez rekiny. Chcą potwierdzić ich źródło oraz ustalić, jaką funkcję pełnią. Planują także znaleźć odpowiedź na pytanie, czy rekiny słyszą wydawane przez siebie dźwięki. Jeśli tak to, czy komunikują się za ich pomocą ze sobą. Natomiast jeżeli nie, to być może jest to jedynie przypadkowa reakcja na to, że zostały wystraszone.