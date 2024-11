Jak picie kawy wpływa na jelita? Nowe wyniki badań

Tim Spector zakłada, że kawa ma właściwości zdrowotne, prawdopodobnie ze względu na swój złożony skład chemiczny. Fermentowane ziarna zawierają setki związków – bez względu na to, czy kawa zawiera kofeinę, czy nie. Wśród nich występują polifenole odpowiedzialne na odżywienie mikrobiomu jelitowego. Mogą one w dodatku obniżać ciśnienie i poziom cukru we krwi.

Wspomniana grupa naukowców przeprowadziła wcześniej badania, które wykazały, że wśród 150 różnych produktów to właśnie kawa ma najsilniejsze związki z mikrobiomem jelitowym.

Kawa zwiększa rozwój bakterii L. asaccharolyticus

Badania wykazały, że szczep bakterii Lawsonibacter asaccharolyticus oraz picie kawy są ze sobą silnie związane. Skąd taki wniosek? Osoby, które spożywają więcej niż trzy filiżanki kawy dziennie w porównaniu do osób, które piją mniej niż trzy filiżanki kawy w miesiącu, miały nawet ośmiokrotnie większe stężenie tej bakterii w jelitach. Choć im więcej wypitej kawy, tym więcej L. asaccharolyticus, to jednak największe różnice stwierdzono w przypadku osób pijących ten napój i niespożywających go wcale. Bakterie te naukowcy karmili kawą także w probówce i również zauważali ich rozwój. Ponadto zależność tę stwierdzono w populacjach z 25 krajów.

Tim Spector zauważył, że badanie pokazało niejako wybredność mikroorganizmów. Szczepy Lawsonibacter asaccharolyticus rozwijają się dopiero, gdy „otrzymają swoją dawkę kawy”, wcześniej pozostają w zawieszeniu.

Jak podaje „Newsweek”, cytując naukowca: „Daje nam to nowe spojrzenie na to, w jaki sposób potrzebujemy różnorodnych roślin do odpowiedniego odżywienia mikrobiomu jelitowego i czerpania korzyści zdrowotnych”.