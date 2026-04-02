Wśród dotychczas ogłoszonych artystek i artystów znaleźli się m.in. The Cure, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, David Byrne. Dołącza do nich Florence + The Machine.

Reklama Reklama

Florence powraca do Polski

Ostatnią okazją do usłyszenia Florence na płycie była znakomita piosenka „Florida!!!” z albumu Taylor Swift „The Tortured Poets Department” – moim zdaniem najlepsza.

„Everybody Scream” to pierwsza płyta zespołu Florence od „Dance Fever” z 2022 r. W pewnym sensie kontynuacja, choć może raczej trzeba mówić o kulminacji emocji, które zawsze u Brytyjki grają wielką rolę jako znaki szczególne wzlotów i upadków, a także dramatycznych sytuacji życiowych. Tym razem nie skończyło się wyłącznie na emocjach – podczas trasy koncertowej Florence w 2023 r. musiała poddać się operacji.

Poczułam się, jakbym przekroczyła te drzwi, a były one pełne krzyczących kobiet Florence

Operacja uratowała jej życie, ale nie czuła się jeszcze na siłach, by mówić o powodach. Teraz wiemy, że Florence w sierpniu 2023 r. poroniła. Wcześniej ze swoim partnerem, z którym jest z przerwami od 2011 r. – spróbowała mieć dziecko, kończąc 37 lat. Ciąża była doświadczeniem magicznym, pomimo emocjonalnej huśtawki. Niedługo po poronieniu wokalistka dowiedziała się, że ciąża była pozamaciczna. Mimo to podjęła się występu na festiwalu w Kornwalii.

Florence i artyści młodszej generacji

Podczas koncertu czuła, że jej ciało dziwnie reaguje, jednak kontynuowała show. Potem okazało się, że pękł jajowód, powodując masywne krwawienie wewnętrzne. „Myślałam, że byłam najbliżej stworzenia życia, tymczasem okazało się, że byłam najbliżej śmierci” – powiedziała. „Poczułam się, jakbym przekroczyła te drzwi, a były one pełne krzyczących kobiet”.

Nic dziwnego, że to, co się działo w życiu artystki, musiało zostać opisane i wykrzyczane.

Do tegorocznej edycji Open'era dołącza również grupa świetnych, niebanalnych i hot artystów na Alter Stage i Flow Stage – Panda Bear & Sonic Boom, Avi, Joy (Anonymous), Bassvictim, Jehnny Beth, Just Mustard, Sadie Jean, Hyphen Dash oraz Łaszewo.