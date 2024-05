„Jeździliśmy razem na wakacje, byłem świadkiem tego jak dba o dyscyplinę w swoimi życiu, utrzymywanie formy, właściwe odżywianie, ćwiczenia w siłowni i cowieczorne śpiewanie, aby utrzymać wokalną formę”. Proszę sobie wyobrazić, że Jagger zawsze ma ze sobą taśmę z instrumentalnymi wersjami nagrań Stonesów i do nich śpiewa.

Nawet jeśli Kravitz wiele zawdzięcza Mickowi, nowa płyta tego nie pokazuje: to powrót do muzyki lat 70. i 80. Króluje melodyjność i rytmika oraz liczne nawiązania do Prince’a. Z myślą o fankach Lenny zadbał o sesję fotograficzną, pokazał się w modnych kreacjach, nie skąpiąc detali doskonale wyrzeźbionej sylwetki i klatki piersiowej, z czego żartuje jego córka, aktorka Zoë.

„Nigdy w życiu nie czułem się lepiej psychicznie, duchowo ani fizycznie” – wyznał Lenny „Rolling Stone”, a zaproszeniem na koncerty jest teledysk „Human”. Widzimy, że już na pierwszy dźwięk gitary wszystkim młodym ludziom w Nowym Jorku wypadają z rąk telefony, w których ekrany byli zapatrzeni, i biegną na uliczny show Kravitza.

Delikatne funkowe klimaty słyszymy w balladzie „It’s Just Another Day” oraz w „Honey”, a już grane potężnie w singlu „TK421”. Ukłonem w stronę elektronicznego wcielenia Prince’a jest „Let It Ride”, zaś pop-rockowego „Bundle of Joy”. Glam rockowo brzmi „Love Is My Religion”. Kravitz to mistrz miłosnej melancholii, co potwierdza „Spirit in My Heart”. Mocne rockowe riffy napędzają „Paralyzed”, a rockową solówkę Craiga Rossa, wieloletniego najbliższego współpracownika Lenny’ego, słyszymy w finałowej tytułowej balladzie.

Slash i gwiazdy rocka

Nieco wcześniej nowy album wydał Slash z Guns N’ Roses, z którym nagrał m.in. „Fields of Joy” na płycie „Mama Said”. „Orgy of the Damned” to powrót Slasha do bluesowych korzeni. Kiedy odszedł z Guns N’ Roses w 1996 r., powołał do życia grupę Slash’s Blues Ball. Teraz ma na koncie bardzo udany comeback z Gunsami, ale, jak to w ich przypadku bywa, praca nad nową płytą się ślimaczy i Slash zdążył nagrać i wydać własną solową, zawierającą bluesowe klasyki wykonane z największymi gwiazdami rocka.