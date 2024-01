Włoska artystka Beatrice Venezi nazwana neofaszystką

Włoszka Beatrice Venezi, którą Opéra Nice Côte d'Azur zaprosiła do prowadzenia galowego koncertu, nie ukrywa swoich politycznych poglądów. Jest doradczynią ministra kultury Gennaro Sangiuliano w prawicowym rządzie premier Giorgii Meloni.

Beatrici Venezi, córka byłego lidera Forza Nuova

Zarówno szefową włoskiego gabinetu, jak i jej ministra trudno, co prawda, uznać za faszystów, ale powszechnie wiadomo, że Beatrice Venezi to również córka Gabriele Veneziego, byłego lidera neofaszystowskiej partii Forza Nuova. Jego córka ma rozmaite związki z tą partią, podobnie jak z innym ruchem – narodowo-konserwatywną partią Bracia Włosi premier Giorgii Meloni. Brała udział w kongresach tej partii.

We Włoszech znana jest również z tego, że protestuje przeciwko używaniu tzw. femininatywów. Gdy w 2021 roku występowała na festiwalu w Sanremo, zażądała, aby zwracać się do niej „direttore”, czyli w formie męskiej, a nie „direttrice”, co odnotowały najważniejsze włoskie gazety.

Urodzona w 1990 Beatrice Venezi dyryguje wieloma orkiestrami włoskimi. Poza ojczyzną dłuższe okresy współpracy miała z instytucjami muzycznymi Armenii, Białorusi i Bułgarii, prowadziła także koncerty w Argentynie i Kanadzie. Obecny protest przeciwko jej pojawieniu się w Operze w Nicei nie zdarzył się po raz pierwszy. Występ Beatrice Venezi w kwietniu 2022 roku w Operze w Limoges również spotkał się z protestami.