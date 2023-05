Katalog muzyczny Queen może zostać sprzedany za rekordową kwotę

W ostatnim czasie sprzedano także katalogi muzyczne takich gwiazd jak Sting, David Bowie czy Justin Bieber.

Queen to brytyjski zespół rockowy utworzony w 1970 r. w Londynie. Założyciele grupy to Brian May, Roger Taylor i Freddie Mercury. Po roku do zespołu dołączył basista John Deacon. Do 2011 r. grupa sprzedała ponad 100 milionów płyt. Najbardziej znane przeboje Queen to "Bohemian rhapsody", "The show must go on", "We are the champions", "Radio Ga Ga", "We will rock you", "I Want to break free" czy "Innuendo". Wokalista zespołu, Freddie Mercury (urodzony jako Farrokh Bulsara) zmarł w 1991 roku.