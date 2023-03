Łącznie album tworzy 40 nagrań. Pierwszym singlem jest „Pride (In The Name Of Love)”.

Sesje nagraniowe do „Songs Of Surrender” odbyły się w ciągu ostatnich dwóch lat, również w związku z pandemią. O różnych kontekstach Bono opowiedział w swojej niedawno wydanej autobiografii „Surrender. 40 piosenek. Jedna opowieść”. Jednak kuratorem całej kolekcji jest The Edge.

The Edge wyjaśnia:

– Muzyka pozwala podróżować w czasie. Byliśmy ciekawi, jak nasze wczesne piosenki brzmiałyby stworzone w XXI wieku. Z początku był to tylko eksperyment, jednak z czasem przerodził się w osobistą obsesję, ponieważ wiele z nich poddaliśmy reinterpretacji. Raz zmieniliśmy tempo, innym razem dodaliśmy klawisze, a w niektórych przypadkach także akordy i teksty. Okazało się, że świetne utwory są po prostu niezniszczalne.

Proces wyboru piosenek rozpoczął się od demówek.

- Wsłuchałem się w brzmienie utworów pozbawionych swoich podstawowych elementów – mówi gitarzysta. - Kolejnym ważnym celem, który mi przyświecał, była chęć stworzenia intymnej aury, ponieważ większość z piosenek była pisana z myślą o występach na żywo. Przeglądaliśmy wersje demo z producentem Bobem Ezrinem i łatwo było zauważyć, które utwory otrzymały trafną formę, a które wymagały więcej pracy. Wszyscy czuliśmy, że mniej znaczy więcej.

40 nagranych na nowo piosenek podzielono umownie na cztery mini albumy nazwane na cześć członków zespołu. The Edge wspomina:

– Niesamowite było usłyszeć, jak wszystkie te utwory współgrają ze sobą i układać je w odpowiedniej kolejności. Musieliśmy znaleźć pasujące przejścia, dlatego bawiliśmy się trochę w DJ-ów. Kiedy mieliśmy już wyodrębnione cztery bloki nagrań-albumów, łatwo było wywnioskować, kto będzie symbolicznym przywódcą każdego z nich.

Strona 1 – The Edge

1. One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. 11 O’Clock Tick Tock

5. Out Of Control

6. Beautiful Day

7. Bad

8. Every Breaking Wave

9. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)

Strona 2 - Larry

1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

2. Get Out Of Your Own Way

3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

4. Red Hill Mining Town

5. Ordinary Love

6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own

7. Invisible

8. Dirty Day

9. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights

Strona 3 - Adam

1. Vertigo

2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

3. Electrical Storm

4. The Fly

5. If God Will Send His Angels

6. Desire

7. Until The End Of The World

8. Song For Someone

9. All I Want Is You

10. Peace On Earth

Strona 4 - Bono

1. With Or Without You

2. Stay

3. Sunday Bloody Sunday

4. Lights Of Home

5. Cedarwood Road

6. I Will Follow

7. Two Hearts Beat As One

8. Miracle Drug

9. The Little Things That Give You Away

10. 40