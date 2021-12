Zgodnie z zapowiedzią, Eric Clapton opublikował teledysk do najnowszego singla „Heart of a Child”, który napisał wspólnie z przyjacielem Robinem Monottim: „Zamknęli cię, chłopcze / Sprawili, że rozpaczałeś sam” – czytamy w tekście. „Wyłącz telewizor / Wyrzuć telefon / Nie pamiętasz / Co mówił twój tata” – śpiewa.

Ponieważ przyjaciele i dawni współpracownicy Claptona porzucili gitarzystę w ciągu ostatniego czasu z powodu jego postawy wobec Covid-19 – domniemuje „Rolling Stone”, być może zmusiło to Claptona do współpracy z Monottim, architektem i producentem filmowym.

Wcześniej prawnicy Claptona skierowali sprawę do sądu przeciwko wdowie, która na e-Bayu próbowała sprzedać piracką płytę muzyka.

Ostatecznie odstąpił od egzekucji prawa, ale jeśli kobieta spróbuje ponowić sprzedaż - grozi jej kara 6 miesięcy więzienia i kara finansowa 250 tys. dolarów.