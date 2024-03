Wielkanocny Festiwal Beethovenowski potrzebuje Krzysztofa Pendereckiego

Beethoven Penderecki Easter Festival to byłaby świetna marka do wypromowania w świecie, a merytorycznie miałaby głębokie uzasadnienie.

Po co potrzebny jest Krzysztof Penderecki

Oba te utwory powstały w latach 20. poprzedniego stulecia, ale festiwal i samego Beethovena warto przybliżać czasom jeszcze nam bliższym, bo to prowokuje do ciekawych porównań. Tak było z dwoma koncertami skrzypcowymi z lat 70. XX wieku – Andrzeja Panufnika i Krzysztofa Pendereckiego, które mimowolnie weszły w muzyczny dialog z dziełem Beethovena zaprezentowanym na inaugurację. Zwłaszcza koncert Panufnika zagrany przez Alexandra Sitkovetsky’ego zabrzmiał ożywczo bezpośrednio po konwencjonalnym wykonaniu przez orkiestrę Leopoldinum wrocławskiego NFM divertimenta Mozarta.

Warto więc festiwalowe okno otworzyć szerzej. A może wręcz oficjalnie wzbogacić nazwę festiwalu o drugiego kompozytora – Krzysztofa Pendereckiego, który i tak co roku obecny jest w programie? Beethoven Penderecki Easter Festival to byłaby świetna marka do wypromowania w świecie, a merytorycznie miałaby głębokie uzasadnienie.

Wielkanocny Festiwal zyskałby dwóch patronów z dwóch epok – gigantów, których wiele łączy. Byli twórcami symfoniki, muzyki kameralnej i dzieł oratoryjnych. Programowo zaś zyskałby szanse do ciekawych prezentacji, jakie są między mini związki, jaki wywarli wpływ na muzykę dwóch stuleci, jak są postrzegani oraz interpretowani przez artystów i kompozytorów dnia dzisiejszego.

Niech zachęci do poszukiwania takich rozwiązań w przyszłości tegoroczny finałowy koncert festiwalu w Wielki Piątek. Wybrano m.in. skromne, a poruszające „Stabat Mater” Pendereckiego i „Stabat Mater” Poulenca. Oba utwory powstały w zbliżonym czasie, oba odwołują się do fundamentów kultury chrześcijańskiej, a jakże są różne. I to właśnie w muzyce jest fascynujące.