Prezes InPostu Rafał Brzoska w wywiadzie dla portalu Businessinsider.com.pl mówił o swoim sporze z koncernem Meta. Chodzi o wykorzystywanie jego wizerunku w fałszywych reklamach inwestycyjnych publikowanych na Facebooku.

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„To nie jest kwestia Brzoski, Glapińskiego czy Stanowskiego, którzy padają ofiarą tych fake’ów. Mój wizerunek jest tylko jednym z narzędzi, których przestępcy używają, aby wykorzystywać ludzi. Mówimy o tysiącach osób, które zostały oszukane, bo zobaczyły twarz kogoś, komu ufali. Fake’i to też treści, które mogą popychać dzieciaki do autoagresji, to też polityczny hejt i toksyczne kampanie” – powiedział prezes InPostu w wywiadzie.

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Brzoska krytykował działania koncernu Meta m.in. we wpisach na platformie X. Opublikował m.in. nazwiska członków zarządu polskiego oddziału firmy.

Rafał Brzoska chce społecznej inicjatywy przeciwko oszustwom w sieci

„Chciałbym więc zaproponować nowe SprawdzaMY, społeczną i apolityczną inicjatywę dla wszystkich, którzy sami zostali tym dotknięci lub po prostu nie są obojętni. Możemy ją nazwać dowolnie (nie ma to znaczenia), aby pokazać, że przyzwolenie na przestępstwa i zarabianie na nich jest destrukcyjne i że ofiarą może być każdy z nas. I dlatego razem musimy coś w tym zrobić” – powiedział Brzoska.

Dodał, że wiele osób spędza dużo czasu na należących do Mety platformach, takich jak Facebook czy Instagram.

„Tu mamy naszych znajomych, tu budujemy nasze społeczności. Powierzamy im dużą część naszego życia. Dlatego obowiązkiem tej platformy, ale też całej klasy politycznej jest zrobienie wszystkiego, żebyśmy mogli czuć się tam bezpiecznie” – powiedział Rafał Brzoska.