Sprzedaż TVN wchodzi w drugą fazę. Kto ubiega się o stację?

W piątek 31 stycznia minął termin składania wstępnych ofert na jedną z dwóch największych stacji telewizyjnych w Polsce – TVN. Nadal nie jest pewne, jakie będą losy transakcji, w której właściciel kanałów linearnych TVN, TVN 7 czy TVN 24 oraz serwisu Player.pl wyceniany jest przez sprzedającego na 1 mld dol. (4,1 mld zł).

Do zamknięcia tego wydania „Rzeczpospolitej” zidentyfikowano trzy podmioty, które złożyły wstępne oferty na TVN. To fundusz należący do polskiego miliardera Michała Sołowowa, notowana na warszawskiej giełdzie Wirtualna Polska Holding w konsorcjum oraz włoska grupa należąca do spadkobierców Silvio Berlusconiego – Media For Europe, właściciel Mediaset.

Spośród tych podmiotów jedynie rzecznik Michała Sołowowa potwierdził złożenie oferty. Maciej Gorzeliński sygnalizował, że fundusz miliardera otrzymał zaproszenie i uznał, że powinien odpowiedzieć pozytywnie. Z kolei Michał Siegieda, rzecznik WPH, poinformował, że spółka nie komentuje transakcji fuzji i przejęć niezależnie od tego, czy w nich uczestniczy, czy też nie.

Spośród podmiotów, które złożyły wstępne oferty, tylko część przejdzie przez sito JP Morgana i zostanie zaproszona do dalszych rozmów, w tym do przeprowadzenia due diligence TVN.