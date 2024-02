Statuetki Nagrody Kumora rozdane

- Na początku było słowo. Dużo później pojawiło się pismo. Niemożliwym do odczytania pismem Zofia z Odrowąż-Pieniążków Skąpska opisała swoje życie. Niemożliwe bywa tak możliwe. Postarał się o to Rafał Skąpski, wnuk autorki. Kogo z nich chwalić w laudacji? Pochwała Zofii Skąpskiej jest oczywista. Intensywnie żyła jako współgospodyni dużego majątku z górą 100 lat temu. Jako żona i matka, gdy migały wokół niej epoki - podsumował w uzasadnieniu Witold Kaliński.

Rafał Skąpski odebrał wraz z pięknym bukietem kwiatów, statuetkę oraz pieniężną nagrodę w kwocie 5 tys. złotych. Wzruszony powiedział:

- To, że jestem wzruszony to oczywiste, jestem zaszczycony tą nagrodą, dzięki której dołączyłem do wspaniałego grona laureatów jedenastu poprzednich. Także jestem zaszczycony gronem nominowanych i serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy mogli tu stać zamiast mnie, bo książki są wartościowe, ciekawe. Praca nad moją trylogią to kilka tysięcy godzin poświęconych na przeczytanie, przepisanie i opracowanie. Przyjmując tę nagrodę obejmuję myślą autorkę wspomnień i w jakimś sensie dzielę z nią ten sukces i tę nagrodę.

Gala Nagrody zainaugurowała trwające trzy Sądeckie Targi Książki, które bogatą ofertą wydawnictw i spotkaniami autorskimi przyciągnęły do krynickiej Pijalni tłumy czytelników, zainteresowały i urzekły wypoczywających na feriach zimowych turystów z Warszawy.

Konkurs o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora jest organizowany od dwunastu lat przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” i Fundację Sądecką. Kapitule przewodniczy Mariola Berdychowska, pomysłodawczyni i dobry duch konkursu.

Patronem Nagrody jest ks. prof. Bolesław Kumor, jeden z najwybitniejszych nowożytnych historyków Kościoła, który związany był z Ziemią Sądecką. Urodził się bowiem w Szymanowicach - Niskowej pod Nowym Sączem. Dorobek pisarski ks. prof. Kumora obejmuje około 700 pozycji, w tym 36 książek. Jest on autorem m. in. epokowej, ośmiotomowej „Historii Kościoła w świecie” i liczącej cztery tomy „Historii Kościoła w Polsce”.