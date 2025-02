Z wielkim optymizmem zapatruję się na uruchomiony niedawno rządowy projekt deregulacji, gdyż dobrego, prostego prawa potrzebujemy w Polsce jak tlenu. Jednocześnie mam także głęboką nadzieję, że współcześnie ta długo wyczekiwana inicjatywa zakończy się sukcesami.

W związku z tym pozwalam sobie na wskazanie niezwykle ważnego społecznie obszaru dotyczącego ochrony skarbów dziedzictwa narodowego, czyli ratowania zabytków. Zagadnieniem tym zajmuję się od wielu lat i robię, co tylko w mojej mocy, aby uchronić przed zniszczeniem jak największą liczbę historycznych obiektów. Dla przypomnienia na tragiczną sytuację w tym zakresie wskazywałem m.in. w liście otwartym do władz Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2021 r. i 18 kwietnia 2024 r.

Niestety, w ostatnich latach niewiele się zmieniło, a nawet jest coraz gorzej, ponieważ zabytki nie mogą czekać, co roku jest ich coraz mniej. Na domiar złego skomplikowane, dwuznaczne, a nawet sprzeczne ze sobą rozwiązania prawne w znacznym stopniu utrudniają ich ratowanie oraz bardzo wydłużają ten proces.

W rezultacie tracimy elementy tożsamości narodowej i kulturowej, znikają pomniki świetności przemysłu, zachwiana zostaje spójność krajobrazu oraz ładu przestrzennego, a miejscowości, które mogłyby być przysłowiową turystyczną perłą w koronie wyludniają się i niszczeją. Nie możemy na to dłużej pozwolić!

Stąd w trosce o nasze dobro narodowe – zabytki, pozwalam sobie przedstawić Państwu gotowe rozwiązanie deregulacyjne – projekt ustawy o ratowaniu zabytków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym żywię głęboką nadzieję na otwarcie transparentnej i szerokiej dyskusji w temacie ratowania zabytków, która doprowadzi do wypracowania optymalnego projektu deregulacyjnego. Z kolei finalna wersja ustawy powinna otworzyć drogę do skutecznego powstrzymania postępującej degradacji naszych dóbr narodowych, zachęcać do ich ocalenia, w tym, w szczególności ułatwiać realizowanie inwestycji związanych z zabytkami na terenach podlegających wyludnianiu. Aby mogły odzyskać swój dawny splendor, stać się dostępnymi dla każdego i pozostać świadectwem naszego dorobku, by cieszyły nas, nasze dzieci i kolejne pokolenia, by aktywizowały lokalne społeczności, cieszyły turystów, dawały pracę oraz przychody budżetowe w formie podatków.

Jako życiowy optymista i laureat Nagrody Nansena otrzymanej od UNHCR wierzę, że wspólnie ponad wszelkimi podziałami uda się nam uratować zabytki Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy to winni pokoleniom, które odeszły i nadejdą po nas!!!

Materiał Partnera