Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wielka feta na start

Wewnątrz ważnym elementem plastycznym jest światło. Budynek stopniowo rozjaśnia się ku górze. Najwięcej światła jest na ostatnim piętrze, gdzie znajdują się największe przestrzenie wystawiennicze. Tom Phifer zaprojektował budynek perfekcyjnie, angażując się w to, czy wykonawca dobrze rozumie jego idee. W efekcie doszło do niezwykłej współpracy: wszyscy uczestnicy tej budowy traktowali swój udział w niej z ogromnym sercem. W sobotę 26 października odbędzie się spotkanie z architektem (o godz. 14), który osobiście opowie o swych doświadczeniach przy powstawaniu nowej siedziby MSN.

Czytaj więcej Kultura „Darmowy listopad” 2024 w rezydencjach królewskich W tegorocznej 13. edycji „Darmowego listopada” uczestniczyć będą cztery rezydencje królewskie: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski na Wawelu i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na otwarcie pierwszej wystawy kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej wprawdzie poczekamy jeszcze do 21 lutego 2025 r., ale 25 października nie wejdziemy do pustych galerii. Inaugurację uświetni nie tylko seria artystycznych akcji i performance’ów, ale także pokaz dziewięciu wielkoskalowych dzieł, pokazujących ich relację z architekturą i przestrzenią. Są to prace stworzone wyłącznie przez artystki, co włącza ich prezentację do współczesnego światowego trendu nadrabiania zaległości i pokazywania długo niedocenianej części sceny artystycznej. W hallu publiczność wita „Przyjaźń”, rzeźba wybitnej polskiej artystki Aliny Szapocznikow, powstała w 1954 r. dla Pałacu Kultury i Nauki, którą usunięto stamtąd w okresie dekomunizacji. W 2019 r. została odnaleziona w wersji okaleczonej – postaciom brak rąk i sztandaru. Rzeźba, patrząca w stronę PKiN, mówi więc symbolicznie o politycznych przemianach od socrealizmu przez transformację do współczesności.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kto będzie muzyczną gwiazdą otwarcia

Specjalnie na zamówienie MSN Karolina Jabłońska, czołowa reprezentantka „nowego pokolenia”, namalowała gigantyczny ośmiometrowej długości obraz „Słoiki” złożony z czterech paneli. Ukraińska artystka Kateryna Lysovenko stworzyła mural z obrazami wojny.

Zobaczymy też rzeźbę Cecilii Vicuñi, chilijskiej ikony sztuki feministycznej, instalacje Sandry Mujingi pochodzącej z Demokratycznej Republiki Konga, tworzącej w Norwegii, a także Miarieli Scafati, malarki z Argentyny i aktywistki, a także rzeźbę „Asfalt” Żanny Kadyrowej z Ukrainy. Z kolei 900-kilogramowa stalowa rzeźba Moniki Sosnowskiej nawiązuje do kurtynowej fasady modernistycznego budynku z XX wieku. Jest potężny abakan Magdaleny Abakanowicz, jedyna praca spoza kolekcji MSN, wypożyczona z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Ponadto na fasadzie muzeum wyświetlane będzie multimedialne wideo Agnieszki Polskiej, zatytułowane „Przepowiednia”, łączące animacje z tekstem, inspirowane cybernetyką i science fiction. Praca składa się z krótkich wypowiedzi, „wróżb” dotyczących przyszłości, przetwarzanych przez sztuczną inteligencję. Oficjalna część inauguracji rozpocznie się 25 października o godz. 20. Poprzedzi ją performatywna parada „Delegacja Śliskich Spraw”, podążająca od Pańskiej 3 do nowej siedziby.