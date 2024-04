Muzeum Historii Polski: Pokaz skarbów z Villa Regia - rezydencji Władysława IV

Villa Regia w Warszawie była prywatną rezydencją, zaprojektowaną przez włoskiego architekta Giovanniego Trevano na zlecenie króla Władysława IV i wzniesioną w 1637 roku. Otaczał ją piękny barokowy ogród. Obecnie na ruinach rezydencji wznosi się Pałac Kazimierzowski – siedziba rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego.

Plany rekonstrukcji Villa Regia

Pokaz w MHP jest zapowiedzią rekonstrukcji wspaniałej klatki schodowej Villa Regia na powstającej wystawie stałej Muzeum Historii Polki. Dyrektor MHP Robert Kostro mówi, że pełna jej rekonstrukcja będzie gotowa za dwa lata.

Wizualizacja klatki schodowej pałacu Villa Regia Monika Kuc

Pałac Villa Regia był symbolem chwały i artystycznej świetności panowania Wazów - do czasu potopu szwedzkiego, gdy najeźdźcy spustoszyli cały kraj. Wojska szwedzkie wywiozły w latach1655-1660 z całej Rzeczpospolitej niezliczone dzieła sztuki, ponad 60 bibliotek i 18 archiwów. Wiele z nich pozostaje w Szwecji do dziś, np. zrabowane z Zamku Ujazdowskiego kamienne lwy, które strzegą teraz wejścia do pałacu Drottningholm pod Sztokholmem