Artshow. Spotkania ze sztuką w Warszawie

Księżna Kate nie wraca do formy? Zachowanie Williama wzbudziło niepokojące spekulacje

Od kilku tygodni świat wypatruje wieści na temat przyszłej królowej, która wedle oficjalnych informacji nie pojawi się publicznie co najmniej do końca marca. Co wiadomo na temat jej obecnego stanu zdrowia i jak w tej sytuacji odnajduje się książę William?