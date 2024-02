Festiwal Nowe Epifanie. Najważniejszy spektakl i filmowy hit z Magdaleną Cielecką

Festiwal rozpoczął 16 lutego pokaz dyplomów absolwentek Akademii Teatralnej w Warszawie — Karoliny Kowalczyk i Kingi Chudobińskiej-Zdunik. Spektakl – instalacja „Ból” Kingi Chudobińskiej-Zdunik opowiada o trudnym doświadczeniu autorki życia ze stwardnieniem rozsianym. Z kolei krótkometrażowy film „Babcia Wandzia” Karoliny Kowalczyk przywołuje w fabularnej fantazji postać bliskiej jej osoby.

Będzie też okazja zobaczyć głośne, entuzjastycznie przyjęte na prestiżowym Fringe Festival w Edynburgu „Gusła” na podstawie II i fragmentów IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Twórcą tego muzycznego dramatu czerpiącemu również z historii i polityki jest Grzegorz Bral, twórca Teatru Pieśń Kozła we Wrocławiu.

Wzorem ubiegłych lat, publiczność festiwalowa odnajdzie wielkopostną atmosferę w czasie koncertów w Kościele Ewangelicko-Reformowanym. Usłyszeć będzie można „Piosenki zmieszane”, które z towarzyszeniem zespołu wykona Adam Strug; zespół Jerycho z „Golgothą” przedstawiającą Misterium Męki Pańskiej oraz Zespół Dziczka. Składająca się z sześciu wykonawczyń grupa zaprezentuje pieśni o religijnym charakterze w czasie koncertu „Jak przedziwne twe imię”.





Magda Cielecka w ważnej roli

Na miłośników kina czekają trzy filmy. Wśród propozycji: nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na ubiegłorocznym Berlinale „Adamant”w reżyserii Nicolasa Philiberta, czyli opowieść o zacumowanym na Sekwanie w Paryżu ośrodku opieki dziennej dla dorosłych cierpiących na zaburzenia psychiczne; „Lęk” (reż. Sławomir Fabicki) opowiadający o podróży dwóch sióstr (Magdalena Cielecka, Marta Nieradkiewicz) do miejsca ostatecznego przeznaczenia jednej z nich. Z kolei „Godland” (reż. Hlynur Palmason) to film drogi, emocjonalna podróż do siebie, do Boga w urokliwych pejzażach Islandii.

Nazwa festiwalu „Nowe Epifanie”, nawiązuje do „nowych epifanii piękna”, o których pisał Jan Paweł II w Liście do artystów (1999). Każda z kolejnych edycji imprezy obiera motywy biblijne lub wielkopostne, wokół których budowane są festiwalowe wydarzenia. W poprzednich latach były nimi, m.in. krzyż, kuszenie, śmierć, słowa Chrystusa wypowiedziane na Krzyżu do ucznia Jana: „Oto matka twoja”, słowa „Nie dotykaj mnie”, które Jezus skierował do Marii Magdaleny zdanie z Apokalipsy św. Jana „Któż zdoła się ostać?” czy zdanie wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu: „Czemuś mnie opuścił?”.