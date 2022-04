Kliknij, żeby zobaczyć egzekucję: pociski, od których ludzie rozpryskują się jak szklane figurki, śmierć na wideo, surowe mięso na żywo. Jeśli klikniesz, to oczywiście w przekonaniu, że nie powinno być przyzwolenia na barbarzyńską przemoc. Tylko dlaczego odtwarzasz to już piąty raz z rzędu? Stołeczna wystawa „Danger Close” w Piękna Gallery narzuca najmniej wygodną perspektywę, z jakiej można spojrzeć na wszystkie dotychczasowe wojny. To nie opowieść o potrzebie pokoju, tylko diagnoza tego, co każe nam znowu i znowu wciskać „odtwórz”.