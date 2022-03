Charytatywna organizacja Global Citizen odpowiedziała na wezwanie prezydenta Ukrainy Zełenskiego, by zmobilizować ludzi dobrej woli do wywierania presji na światowych przywódcach do wystąpienia w obronie Ukrainy.

Wydarzenie poparła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Kanady Justina Trudeau.

– Miliony ludzi uciekają przed bombami spadającymi na ukraińskie miasta – komentuje prezydent Ursula von der Leyen. - Świat musi stanąć w ich obronie. Unia Europejska zaspokaja potrzeby milionów uchodźców, których przyjmuje. Ale zrobimy kolejny krok. Odważni ludzie z Ukrainy zasługują na solidarność obywateli i państw na całym świecie. Razem możemy zapewnić im bezpieczny dom i wnieść trochę światła do ich życia w tej ciemnej godzinie.

8 kwietnia gwiazdy z różnych sektorów rozrywki i sportu połączą się pod szyldem Stand Up for Ukraine. Wśród nich są: Abel „The Weeknd” Tesfaye, Alanis Morissette, Annie Lennox, Billie Eilish, Billy Joel, Celine Dion, Chris Isaak, Chris Rock, Elton John, Gloria Steinem, Green Day, Katy Perry, Madonna, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Stevie Nicks, Stevie Wonder, U2, Usher oraz Vito Bambino i Young Leosia z Polski.

Global Citizen ma nadzieję, że 8 kwietnia każdy, kto zaloguje się do mediów społecznościowych, zostanie zasypany wiadomościami od artystów i aktywistów wzywających do namacalnego wsparcia dla Ukrainy i rozwiązania kryzysu humanitarnego, który nadal nasila się po inwazji armii rosyjskiej 24 lutego.

Ludzie w mediach społecznościowych mają połączyć się, aby wywrzeć nacisk na przywódców rządowych i korporacyjnych, aby zapewnili dodatkowe fundusze niezbędne do pomocy milionom przesiedleńców w wyniku inwazji na Ukrainę, ale i innych konfliktów na całym świecie, w tym w Jemenie, Sudanie Południowym i Afganistanie.

Według UNHCR około 12 milionów ludzi potrzebuje obecnie pomocy z powodu wojny na Ukrainie. Ponad 6,5 miliona zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. W niecałe trzy tygodnie ponad 3,2 miliona ludzi opuściło Ukrainę i uciekło do krajów sąsiednich, w tym prawie 2 miliony kobiet i dzieci.