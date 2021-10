„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym XV Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych

Reklama

To największy turniej debat w formacie parlamentarnym, który odbył się w tym roku. Ponad 150 osób zjechało się do stolicy Dolnego Śląska z całej Polski, a nawet z zagranicy. Wynika to nie tylko z magnetycznego przyciągania debat sportowych, ale i faktu, że był to pierwszy w tym roku turniej debat, który odbył się w pełni na żywo. Wiele osób to weterani i weteranki wielu debat, ale nie zabrakło i nowych twarzy.

Za organizację wydarzenia odpowiadała Fundacja Nowy Głos, ze wsparciem Fundacji Polska Debatuje, a dokładnie Paulina Pepera, absolwentka prawa i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Weronika Włodek, członkini Klubu Debat Uniwersytetu Wrocławskiego. Niemal roczne przygotowania zaowocowały turniejem na bardzo wysokim poziomie; organizacyjnym, ale i merytorycznym. Tak swoją pracę podsumowuje Paulina: "Podczas XV mistrzostw Polski Debat parlamentarnych miałam przyjemność być główna koordynatorką całego projektu. Zorganizowanie spotkania stacjonarnego dla ponad 150 osób było nie lada wyzwaniem, jednak wiedziałam, że jest to koniecznie dla rozwoju i integracji naszej społeczności.

Mistrzostwa odbyły się na wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to miejsce gdzie dwa lata temu miałam przyjemność zapoczątkować tradycję debat parlamentarnych na UWr, dlatego tym bardziej cieszę się, że tak szybko udało mi się zostać organizatorką MPDP.

Mam nadzieję, że mistrzostwa przyczyniły się do popularyzacji debat sportowych we Wrocławiu oraz do promocji miasta wśród pozostałych ośrodków debat w Polsce."

Reklama

Dzięki gościnności władz Uniwersytetu Wrocławskiego osoby uczestniczące w turnieju mogły debatować w wygodnych i przestronnych salach, a debaty finałowe przebiegały w pięknych aulach wykładowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

A o czym były debaty? Najprościej, można by powiedzieć, że o wszystkim, ponieważ zakres tez był niezwykle szeroki. Jest to cecha charakterystyczna debat parlamentarnych, które uczą szybkiego myślenia, a zatem nikogo raczej nie dziwiło, że w jednej rundzie trzeba analizować polską scenę polityczną, by w następnej rozważać konsekwencje rozwoju gospodarki Chin.

Tezy, które w zależności od roli w debacie uczestnicy atakowali lub bronili, opracował zespół doświadczonych i uznanych debatantów - Alicja Filbier, Wiktoria Licha i Krzysztof Jaroń. Musieli sprostać niezwykle trudnemu zadaniu ułożenia tez zbalansowanych i dopracowanych pod każdym względem - tak, by podczas debat zapewnić sprawiedliwą i ciekawą rywalizację.

Rolę Sędzi Głównej tłumaczy Wiktoria Licha: "Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych to niezwykły wysiłek intelektualny zarówno dla organizatorów wydarzenia, wszystkich osób sędziujących, ale również nas - sędziów głównych odpowiedzialnych za przygotowanie tematów do dyskusji i zapewnienie wysokiego poziomu sędziowania. Przygotowanie tez, które będą dotyczyć aktualnych problemów społecznych, politycznych czy wpływu kultury na życie jednostek, jest o tyle ciekawym doświadczeniem, że wymaga znalezienia odpowiedniego balansu między przeciwnikami i osobami będącymi za daną tezę. Cieszę się, że mogę pokazywać osobom debatującym, że świat nie jest czarno-biały, a wiele rozwiązań ma swoje plusy oraz minusy. Z pewnością debaty poszerzają nasze horyzonty, a pełnienie funkcji sędzi głównej turnieju było dla mnie samej dużym wyróżnieniem."

Autopromocja Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie" Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek Sprawdź szczegóły

"Mistrzostwa Polski były okazją do dyskusji o ważnych tematach - rozmawialiśmy o sztuce, o problemach społecznych czy o polskiej polityce. Debaty są świetną okazją do ćwiczenia własnego umysłu, aby cię sędzią główną mistrzostw to ogromny sukces i satysfakcja. Ten turniej na żywo to też efekt pół roku ciężkiej pracy przed mistrzostwami - przygotowywania warsztatów dla uczestników, zapewnienie wysokiego poziomu sędziowania czy wreszcie przygotowanie tematów. Jestem bardzo zadowolona z tego co udało nam się zrobić." dodaje Alicja Filbier.

Trzeci członek zespołu merytorycznego, Krzysztof Jaroń, z urodzenia Wrocławianin, tak wspomina turniej: "Bycie sędzią głównym w swoim rodzinnym mieście było dla mnie wymagającym, ale satysfakcjonującym przeżyciem. Wiązało się ono z koniecznością wielogodzinnej pracy celem m.in zapewnienia odpowiedniego balansu tematów oraz sprawiedliwej ewaluacji sędziów, co naszym zdaniem udało się nam w pełni. Uważam, że debaty sportowe zapewniają młodym ludziom coś, z czym polski system edukacji ma problemy, czyli nauką krytycznego myślenia i logicznego podejścia do globalnych problemów, dlatego pokazywanie debatowania w całej Polsce jest dla mnie czymś naprawdę ważnym."

Reklama

Po dwóch dniach zaciekłej rywalizacji wyłoniono drużynę najlepszych - tytuł Mistrzów Polski wygrali Grzegorz Zińczuk i Maciej Gutowski, uzyskując jednocześnie wysokie miejsca w klasyfikacji indywidualnej. By zdobyć tytuł Mistrzów wygrali 4 z 6 rund eliminacyjnych, a następnie, ćwierćfinał, półfinał, a wreszcie Wielki Finał. Oto, co sądzi o przebiegu turnieju Grzegorz: "Dalej ciągle nie mogę przyzwyczaić się do myśli, że zdobyłem tytuł mistrza Polski. Debatuję już pięć lat i nie wiem nawet kiedy tyle czasu minęło. Myślę, że najwięcej satysfakcji daje mi poczucie postępu jaki osiągnąłem. Od bycia chłopcem zaczynającym liceum, który na swojej pierwszej debacie nie był w stanie ułożyć ładnej i zrozumiałej mowy do osoby, która obudzona o północy mogłaby wygłosić mowę na każdy możliwy temat. Debaty oprócz retoryki i pewności siebie w trakcie przemówień, dają po prostu wiedzę na wiele tematów o których człowiek na co dzień nie myśli albo w które się nie wgłębia, bo uważa że to może nie być w jego kręgu zainteresowań. Dzięki temu właśnie pomimo tego, że jestem studentem chemii to mogę się z czystym sumieniem nazwać świadomym obywatelem, którego interesują problemy naszego państwa czy innych ludzi."

Jego partner, Maciej Gutowski, który sięgnął również po tytuł Najlepszego Mówcy turnieju, tak charakteryzuje debatowanie sportowe: "Co dało mi debatowanie na Mistrzostwach Polski Debat Parlamentarnych? Wbrew pozorom udział w nich jak i cała aktywność związana z debatowaniem sportowym wcale nie polegają tylko na ładnym opowiadaniu o tematach, o których zazwyczaj nie ma się pojęcia. Zaczynając od najważniejszej wg mnie kwestii: debatowanie uczy tłumaczenia skomplikowanych zjawisk i procesów w prosty i przystępny sposób. Fakt tego, że temat dostajemy 15 minut przed debatą oraz sędziują nas osoby niewyspecjalizowane w danym temacie sprawia, że żeby wygrać należy używać analogii, chwytliwego języka, ale również zasad logiki. Dzięki temu uczymy się również słuchać, gdyż na argumenty w debacie należy odpowiadać, a więc nie wystarczy znane z debaty publicznej ad personam aby zdobyć uznanie publiczności. Wzajemne słuchanie i angażowanie się w podnoszone kwestie sporne sprawia, że debata parlamentarna staje się niezwykle żywą, ale i owocną dyskusja na tematy, które zazwyczaj są trudno dostępne. Jednak co mnie osobiście najbardziej przekonało do debatowania sportowego, jest wykształcona w procesie nauki debatowania empatia, wrażliwość i współczucie. Przez to, że niejednokrotnie musimy bronić strony, z którą personalnie się nie zgadzamy czy wręcz nie rozumiemy jej perspektywy sprawia, że musimy zrozumieć sposób myślenia osób o odmiennych wobec naszych poglądach. Dzięki temu, że niejako "wchodzimy w skórę" kogoś innego dostajemy unikalną szansę nie tylko na poznanie i zrozumienie sposobu myślenia odmiennego od naszego własnego, ale również szansę szukanie lepszych rozwiązań dla różnorodnych grup społecznych do których przynależymy na co dzień."

Tradycyjnie już w osobnym finale zmierzyły się drużyny mniej doświadczone, klasyfikowane w tzw. kategorii Novice. Tutaj zwycięzcami okazały się członkinie licealnego, krakowskiego klubu debat - Zuzanna Lipień i Aleksandra Koźlak. Dziewczyny bardzo polecają debaty: "Debaty to idealna okazja dla osób zainteresowanych polityką czy socjologią, którzy dobrze czują się w przemawianiu publicznym lub chcą się w tym zakresie podszkolić. Gdy tylko dowiedziałyśmy się więcej o tym sporcie, poświęciłyśmy na treningi miesiące ciężkiej pracy. Mając możliwość udziału w pierwszym turnieju na żywo (po niespełna roku debatowania online) wybrałyśmy się na XV Mistrzostwa Polski z niebywałą przyjemnością. Ze względu na nasze ubiegłoroczne doświadczenie w turniejach debat wiedziałyśmy, że powinnyśmy spodziewać się sporych wyzwań. Dla każdej z nas był to jednak element pobudzający do działania. Doświadczenie jakie zdobyłyśmy na przestrzeni miesięcy pokazało nam jak bardzo wzrosły nasze umiejętności retoryczne, zwiększył się poziom dyskusji, w których uczestniczymy w życiu codziennym oraz pogłębiła się nasza wiedza z rozległych dziedzin.

Wygrana w Mistrzostwach Polski Debat Parlamentarnych w kategorii Novice to genialny początek naszej debatanckiej drogi i niebywałe wyróżnienie. Cieszymy się, że dane było nam debatować z najlepszymi polskimi debatantami i debatantkami, co zmuszało nas do wspinania się na wyżyny naszych możliwości."

Kolejne Mistrzostwa już za rok - niedługo dowiemy się, jakie miasto będzie miało okazję zostać gospodarzem turnieju; tymczasem przed nami kolejny sezon rywalizacji w turniejach w całej Polsce.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym XV Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych