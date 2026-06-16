Na początku rozmowy poruszany jest wątek głośnej sprawy zabójstwa rosyjskiego performera i przeciwnika Kremla w Białej Podlaskiej. Jak podkreśla Marek Kozubal, śledczy nie wykluczają politycznego motywu zbrodni. – Bardzo poważnie brany jest pod uwagę wątek związany ze zbrodnią na tle politycznym.

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Dziennikarz zwraca uwagę, że jeśli taki scenariusz zostałby potwierdzony, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu we współczesnej Polsce. – Jest to możliwe. To byłoby chyba pierwsze takie zabójstwo w czasach po transformacji ustrojowej w Polsce – mówi Kozubal.

Anomalia kontrwywiadowcza czy ślepa plamka służb?

Najważniejszym tematem odcinka jest jednak wywiad Marka Kozubala z byłym oficerem ABW, podpułkownikiem Markiem Świerczkiem. Ekspert wskazuje na zjawisko określane mianem anomalii kontrwywiadowczej. Jak zauważa Kozubal, Polska od dekad znajduje się na pierwszej linii rywalizacji z Rosją. – Jesteśmy krajem frontowym – podkreśla Marek Kozubal. Tymczasem w przeciwieństwie do wielu państw NATO polskie służby nie wykryły rosyjskich agentów działających na wysokich stanowiskach struktur służb specjalnych. W Estonii takie przypadki zostały ujawnione, a tamtejszy kontrwywiad skutecznie rozpracował osoby współpracujące z Moskwą. Czy brak podobnych sukcesów w Polsce oznacza, że agentów nie ma, czy może nie potrafimy ich znaleźć?

Rozmówcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem – polityczne nadużywanie oskarżeń o bycie agentem Kremla. – Oskarżenie kogoś o agenturalność na rzecz Rosji to jest taka pałka polityczna. W efekcie prawdziwe zagrożenia mogą umykać opinii publicznej, a debata o bezpieczeństwie państwa zostaje zastąpiona politycznym konfliktem – ubolewa Kozubal.

Jak podkreśla dziennikarz, konsekwencje takiej sytuacji są poważne: – Polaryzacja polityczna, która przeniosła się na społeczeństwo spowodowała to, że straciliśmy z radaru te fundamentalne wartości dotyczące funkcjonowania państwa. To właśnie w atmosferze chaosu i wzajemnych oskarżeń obce służby mogą działać najskuteczniej – mówi Marek Kozubal.

Kadrowe słabości i potrzeba reformy

W rozmowie pojawia się również kwestia tzw. „naznaczeńców”, czyli osób trafiających do służb z politycznego nadania. – To są osoby, które są ściągane do służb specjalnych z zewnątrz. Zdaniem rozmówców taki model osłabia profesjonalizm instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Kozubal wskazuje także na potrzebę gruntownej analizy głośnych afer związanych z funkcjonariuszami służb. W dalszej części podcastu mowa jest o rozproszeniu kompetencji, niedoborach kadrowych i niewystarczającym finansowaniu służb. – Jest to służba nie do końca doinwestowana. Eksperci wskazują, że bez głębokich zmian organizacyjnych trudno będzie skutecznie odpowiadać na współczesne zagrożenia – mówi Marek Kozubal.

Na zakończenie rozmówcy przypominają, że rosyjski wywiad pozostaje jednym z najgroźniejszych przeciwników na świecie. – Rosja prowadzi wywiad globalny i totalny – podkreśla Kozubal. W świecie rosnących napięć geopolitycznych pytanie o skuteczność polskich służb specjalnych staje się więc nie tylko tematem eksperckiej debaty, ale kwestią bezpieczeństwa każdego obywatela.

Zachęcamy również do wysłuchania i obejrzenia innych odcinków podcastu: